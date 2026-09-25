Выплаты семьям военнослужащих будут назначаться быстрее: Минобороны изменило подход

Выплаты семьям военнослужащих: Минобороны утвердило важные изменения
Министерство обороны Украины не будет обжаловать отдельные судебные решения, связанные с гибелью, смертью или исчезновением без вести военнослужащих. Это должно сократить количество излишних судебных процедур для их семей и ускорить оформление положенных выплат, льгот и других социальных гарантий. При этом каждое дело будет рассматриваться индивидуально.
Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передают Новини.LIVE.
В каких делах Минобороны не будет обжаловать решения
Новый подход коснется нескольких категорий судебных дел, в частности:
- об объявлении военнослужащего умершим — если вероятную смерть подтверждают позиция воинской части и материалы служебного расследования, часть участвует в деле, а суд соблюдал требования законодательства и учел практику Верховного Суда;
- об установлении факта смерти военнослужащего — при условии, что смерть подтверждена позицией воинской части и материалами служебного расследования, а военнослужащий числится пропавшим без вести при особых обстоятельствах;
- об установлении факта родственных отношений — если родственники обратились в суд из-за неточностей в фамилии, имени или отчестве;
- об установлении факта отцовства — если молекулярно-генетическая экспертиза подтверждает вероятность биологического отцовства погибшего или умершего военнослужащего в отношении ребенка;
- об установлении фактов для получения выплат и льгот в связи с исчезновением без вести или плен — если документы подтверждают соответствующий статус военнослужащего и определяют лиц, имеющих право на помощь, а воинская часть участвует в судебном разбирательстве.
Что это означает для семей военных
Отказ от обжалования таких судебных решений должен уменьшить количество дополнительных судебных процедур и сократить время ожидания для семей.
После вступления решения в законную силу семьи смогут быстрее приступить к оформлению предусмотренных выплат, льгот и других социальных гарантий.
В то же время Минобороны не будет отказываться от обжалования автоматически. Каждое дело будет рассматриваться отдельно, с учетом всех материалов, официальной позиции воинской части и других надлежащих доказательств.
Ранее Новини.LIVE сообщали, что дополнительное вознаграждение военнослужащим предлагают начислять по-новому. Речь идет о боевых надбавках в размере 50, 70 и 100 тысяч гривен. Авторы инициативы считают, что действующий подход приводит к трудностям с получением положенных средств.
Также Новини.LIVE писали о том, будут ли задержки с выплатами военнослужащим. В Раде объяснили, что происходит с финансированием. К тому же там заявили, что анонсированное ранее повышение денежного обеспечения военных пока остается под вопросом.