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Главная Экономика Выплаты семьям военнослужащих: Минобороны утвердило важные изменения

Выплаты семьям военнослужащих: Минобороны утвердило важные изменения

Ua ru
25 сентября 2026 15:09
Выплаты семьям военнослужащих будут назначаться быстрее: Минобороны изменило подход
Шевроны на военной форме. Фото: Новини.LIVE

Министерство обороны Украины не будет обжаловать отдельные судебные решения, связанные с гибелью, смертью или исчезновением без вести военнослужащих. Это должно сократить количество излишних судебных процедур для их семей и ускорить оформление положенных выплат, льгот и других социальных гарантий. При этом каждое дело будет рассматриваться индивидуально.

Об этом сообщила пресс-служба МОУ, передают Новини.LIVE.

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В каких делах Минобороны не будет обжаловать решения

Новый подход коснется нескольких категорий судебных дел, в частности:

  • об объявлении военнослужащего умершим — если вероятную смерть подтверждают позиция воинской части и материалы служебного расследования, часть участвует в деле, а суд соблюдал требования законодательства и учел практику Верховного Суда;
  • об установлении факта смерти военнослужащего — при условии, что смерть подтверждена позицией воинской части и материалами служебного расследования, а военнослужащий числится пропавшим без вести при особых обстоятельствах;
  • об установлении факта родственных отношений — если родственники обратились в суд из-за неточностей в фамилии, имени или отчестве;
  • об установлении факта отцовства — если молекулярно-генетическая экспертиза подтверждает вероятность биологического отцовства погибшего или умершего военнослужащего в отношении ребенка;
  • об установлении фактов для получения выплат и льгот в связи с исчезновением без вести или плен — если документы подтверждают соответствующий статус военнослужащего и определяют лиц, имеющих право на помощь, а воинская часть участвует в судебном разбирательстве.

Что это означает для семей военных

Отказ от обжалования таких судебных решений должен уменьшить количество дополнительных судебных процедур и сократить время ожидания для семей.

После вступления решения в законную силу семьи смогут быстрее приступить к оформлению предусмотренных выплат, льгот и других социальных гарантий.

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В то же время Минобороны не будет отказываться от обжалования автоматически. Каждое дело будет рассматриваться отдельно, с учетом всех материалов, официальной позиции воинской части и других надлежащих доказательств.

Ранее Новини.LIVE сообщали, что дополнительное вознаграждение военнослужащим предлагают начислять по-новому. Речь идет о боевых надбавках в размере 50, 70 и 100 тысяч гривен. Авторы инициативы считают, что действующий подход приводит к трудностям с получением положенных средств.

Также Новини.LIVE писали о том, будут ли задержки с выплатами военнослужащим. В Раде объяснили, что происходит с финансированием. К тому же там заявили, что анонсированное ранее повышение денежного обеспечения военных пока остается под вопросом.

Минобороны пленные пропавшие без вести погибшие выплаты военным
Виктория Илюхина - Редактор экономических новостей
Автор:
Виктория Илюхина

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