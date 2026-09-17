Аліменти для дітей зниклих безвісти: як стягують гроші у 2026 році

Гроші в руках у військового. Фото: Новини.LIVE

Якщо військовий зник безвісти, його діти не залишаються без права на аліменти. Навіть якщо батько не виходить на зв’язок і його місце перебування невідоме, аліменти можуть і далі стягуватися з його грошового забезпечення. Більше того, ці кошти мають бути утримані ще до того, як решту грошей розділять між іншими членами родини.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судову владу України.

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За військовослужбовцем, який зник безвісти, зберігається його грошове забезпечення. Йдеться про посадовий оклад, оклад за військовим званням, надбавки, премії та додаткові виплати. Якщо є рішення суду про стягнення аліментів, бухгалтерія військової частини в першу чергу утримує їх із загальної суми грошового забезпечення військового.

Що відбувається з рештою грошей

Після того як із грошового забезпечення зробили необхідні утримання, залишається сума, яку вже можуть розподіляти між членами сім’ї. Якщо військовий залишив особисте розпорядження щодо своїх виплат, гроші розподіляються з урахуванням цього документа.

Якщо ж такого розпорядження немає, діє встановлений законом порядок. Частина коштів може виплачуватися найближчим членам сім’ї — дружині або чоловікові, неповнолітнім дітям та батькам. Інша частина залишається на спеціальному рахунку до з’ясування подальшої долі військовослужбовця або настання інших передбачених законом підстав.

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Якщо у військового діти від різних шлюбів

Наприклад, військовий має дитину від попереднього шлюбу, на яку за рішенням суду сплачує аліменти. Після зникнення безвісти ці аліменти продовжують утримувати з його грошового забезпечення. І лише після цього визначають, скільки коштів залишилося для розподілу між іншими членами сім’ї.

Якщо аліменти призначені на одну дитину, за загальним правилом це чверть доходу. На двох дітей — третина, на трьох і більше — половина доходу. Конкретний розмір залежить від рішення суду.

Члени сім’ї, які вже отримують аліменти за рішенням суду, не включаються до переліку отримувачів тієї половини коштів, яка розподіляється між родиною.

Що буде, якщо аліменти ще не призначені

Якщо аліменти раніше не стягувалися, їх можна вимагати у встановленому законом порядку. Після отримання судового рішення та виконавчого документа стягнення проводиться з грошового забезпечення військовослужбовця.

Раніше Новини.LIVE писали, як можуть змінити правила виплат військовим у 50, 70 та 100 тисяч гривень. НААУ пропонує чіткіше прописати, які завдання дають право на ці кошти та як визначати лінію бойового зіткнення. Це має прибрати суперечливі трактування і допомогти військовим отримувати виплати без зайвих проблем.

Також Новини.LIVE розповідали, кому з військових виплачують підйомну допомогу після переїзду. Військовий може отримати 100% місячного грошового забезпечення, а за кожного члена сім’ї, який переїхав разом із ним, додається ще 50%. Для отримання грошей потрібно подати рапорт і підтвердити переведення, переїзд родини та родинні зв’язки.