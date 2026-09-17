Алименты на детей пропавших без вести: как будут взыскивать деньги в 2026 году

Деньги в руках военного. Фото: Новини.LIVE

Если военнослужащий пропал без вести, его дети не лишаются права на алименты. Даже если отец не выходит на связь и его местонахождение неизвестно, алименты могут и дальше взиматься из его денежного довольствия. Более того, эти средства должны быть удержаны еще до того, как остальные деньги будут распределены между другими членами семьи.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебную власть Украины.

Реклама

За военнослужащим, пропавшим без вести, сохраняется его денежное довольствие. Речь идет о должностном окладе, окладе по воинскому званию, надбавках, премиях и дополнительных выплатах. Если имеется решение суда о взыскании алиментов, бухгалтерия воинской части в первую очередь удерживает их из общей суммы денежного довольствия военнослужащего.

Что происходит с остальными деньгами

После того как из денежного довольствия произведены необходимые удержания, остается сумма, которую уже можно распределять между членами семьи. Если военнослужащий оставил личное распоряжение относительно своих выплат, деньги распределяются с учетом этого документа.

Если же такого распоряжения нет, действует установленный законом порядок. Часть средств может выплачиваться ближайшим членам семьи — супруге или супругу, несовершеннолетним детям и родителям. Другая часть остается на специальном счете до выяснения дальнейшей судьбы военнослужащего или наступления других предусмотренных законом оснований.

Читайте также:

Если у военнослужащего есть дети от разных браков

Например, у военного есть ребенок от предыдущего брака, на содержание которого по решению суда он выплачивает алименты. После пропажи без вести эти алименты продолжают удерживаться из его денежного обеспечения. И только после этого определяют, сколько средств осталось для распределения между другими членами семьи.

Если алименты назначены на одного ребенка, по общему правилу это четверть дохода. На двоих детей — треть, на троих и более — половина дохода. Конкретный размер зависит от решения суда.

Члены семьи, которые уже получают алименты по решению суда, не включаются в перечень получателей той половины средств, которая распределяется между остальной семьей.

Что будет, если алименты еще не назначены

Если алименты ранее не взыскивались, их можно требовать в установленном законом порядке. После получения судебного решения и исполнительного документа взыскание производится из денежного довольствия военнослужащего.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как могут измениться правила выплат военным в размере 50, 70 и 100 тысяч гривен. НААУ предлагает более четко прописать, какие задачи дают право на эти средства и как определять линию боевого столкновения. Это должно устранить противоречивые трактовки и помочь военным получать выплаты без лишних проблем.

Также Новини.LIVE рассказывали, кому из военных выплачивают подъемную помощь после переезда. Военный может получить 100% месячного денежного обеспечения, а за каждого члена семьи, переехавшего вместе с ним, добавляется еще 50%. Для получения денег нужно подать рапорт и подтвердить перевод, переезд семьи и родственные связи.