Грошове забезпечення в ЗСУ: які суми військові отримають у жовтні

Шеврони на плечі українського військовослужбовця. Фото: Новини.LIVE

У жовтні 2026 року грошове забезпечення військовослужбовців складається з базових виплат і додаткових винагород, розмір яких залежить від посади, звання, вислуги та характеру служби. Мінімальне забезпечення становить 20 130 грн, а за виконання бойових і спеціальних завдань можуть нараховуватися додаткові суми — від 10 000 до 170 000 грн та окремі винагороди.

Про те, як нараховують виплати військовослужбовцям, розповіло видання АрміяInform, передають Новини.LIVE.

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З чого складається грошове забезпечення

У 2026 році мінімальне грошове забезпечення військовослужбовця становить 20 130 грн. Таку суму, зокрема, може отримувати рекрут під час перебування у навчальному центрі.

Після зарахування до військової частини розмір виплат залежить від посади, військового звання, вислуги років, місця служби та характеру завдань.

Порядок нарахування грошового забезпечення визначений наказом Міністерства оборони №260. Воно складається з основних щомісячних виплат, додаткових винагород і передбачених законодавством одноразових виплат.

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До основного забезпечення належать:

посадовий оклад;

оклад за військовим званням;

надбавка за вислугу років.

Додатково військовослужбовцям можуть нараховувати надбавки за особливості проходження служби, кваліфікацію, службу у Силах спеціальних операцій, виконання спеціальних функцій та інші умови.

Також передбачені доплати за науковий ступінь і вчене звання, винагороди за завдання у сфері кібербезпеки та кіберзахисту, а також премії.

Окремо існують одноразові виплати — зокрема за морську службу, парашутні стрибки, водолазні роботи, протимінну діяльність і бойове чергування. До них також належать допомога на оздоровлення, для вирішення соціально-побутових питань та виплата після укладення першого контракту.

Від чого залежить сума виплат

Єдиного розміру грошового забезпечення для всіх військових немає. На підсумкову суму впливають посада, звання, тривалість служби, вид військ, місце проходження служби та характер завдань.

Окремі умови виплат діють, зокрема, для військовослужбовців Сухопутних військ, Десантно-штурмових військ і Сил спеціальних операцій.

Додаткові бойові винагороди нараховують понад базове грошове забезпечення. Їхній розмір залежить від завдань, які виконує військовослужбовець, рівня небезпеки та району служби.

До 100 000 грн за безпосередню участь у боях

Військовослужбовці, які безпосередньо беруть участь у бойових діях або виконують визначені бойові завдання, можуть отримувати до 100 000 грн додаткової винагороди на місяць.

Кошти нараховуються пропорційно часу фактичної участі у відповідних завданнях. Підставами для виплати можуть бути, зокрема:

ведення бойових дій на лінії зіткнення;

виявлення повітряних цілей противника в районах бойових дій;

виконання польотів у повітряному просторі районів, де ведуться бойові дії;

вогневе ураження противника ракетними військами, артилерією або ППО;

виконання завдань на території противника;

ураження повітряних і морських цілей;

виконання завдань кораблями, катерами та суднами;

робота медичного персоналу в районах бойових дій;

відбиття збройного нападу на об’єкти, що охороняються;

розмінування в районах виконання бойових завдань.

До 50 000 грн для військових на пунктах управління

До 50 000 грн на місяць можуть отримувати військовослужбовці, які виконують завдання на пунктах управління бригад, полків, батальйонів, загонів, центрів та інших формувань.

Йдеться про пункти, з яких здійснюється оперативне або бойове управління підрозділами, що беруть участь у бойових діях. При цьому сам пункт управління може перебувати за межами безпосередньої зони бойових дій.

Водночас ця винагорода не поширюється на військовослужбовців підрозділів охорони, забезпечення та обслуговування, які входять до складу таких пунктів.

До 30 000 грн за бойові та спеціальні завдання

Окрема винагорода до 30 000 грн на місяць передбачена за виконання бойових і спеціальних завдань поза районом безпосереднього зіткнення з противником.

Зокрема, виплата може стосуватися військових, які:

проходять колективну підготовку під час відновлення боєздатності у складі резерву Головнокомандувача ЗСУ;

здійснюють управління угрупованнями військ на розгорнутих пунктах управління Генштабу;

працюють у відповідних групах у регіонах, де ведуться бойові дії;

виконують розмінування за межами районів бойових дій;

забезпечують угруповання безпосередньо в районах бойових дій;

здійснюють протиповітряне прикриття та наземну оборону об’єктів критичної інфраструктури за межами військових містечок.

До 10 000 грн для військових у тилу

Ще один вид додаткової винагороди становить 10 000 грн на місяць. Вона передбачена постановою Кабінету Міністрів №768 та виплачується пропорційно часу виконання службових обов’язків тим військовослужбовцям, які не отримують іншої додаткової винагороди.

Гроші не нараховуються, зокрема, за період відпустки зі збереженням грошового забезпечення, а також окремим категоріям військових, які перебувають у розпорядженні командування або звільнені від посад.

Виплата також не передбачена для курсантів, військовослужбовців, відряджених на навчання до навчальних військових частин, та окремих категорій особового складу резервних і запасних підрозділів.

Якщо військовослужбовець одночасно має право на кілька таких виплат, йому нараховується одна — більша за розміром у розрахунку на день.

До 170 000 грн за виконання завдань у визначених районах

Окремі винагороди залежать від того, наскільки близько до противника військовослужбовець виконує завдання. Вони нараховуються пропорційно кількості днів перебування у відповідній зоні.

До 170 000 грн на місяць можуть виплачувати за виконання завдань:

до взводного опорного пункту включно;

під час наступальних, контрнаступальних або контратакувальних дій;

на тимчасово окупованій території України;

на території між позиціями Сил оборони та противника;

безпосередньо на території противника.

До 70 000 грн на місяць передбачено за виконання завдань на відстані до ротного опорного пункту включно.

Якщо протягом одного місяця військовий виконував завдання у кількох районах, винагороду розраховують окремо за кожен день перебування у відповідній зоні, після чого суми підсумовують.

При цьому така винагорода може виплачуватися додатково до 100 000 грн за безпосередню участь у бойових діях — якщо для цього є передбачені підстави.

До 40 000 грн за добу за штурмові дії

Окремі виплати залежать від конкретного бойового завдання.

За штурмові дії із захопленням позицій передбачена винагорода 40 000 грн за добу. Йдеться про дії безпосередньо на лінії зіткнення або в глибині оборони противника.

За відновлення чи повернення позицій, які були захоплені групами противника в глибині власної оборони, передбачено 20 000 грн за добу.

Якщо протягом однієї доби виникають підстави для обох виплат, нараховується більша сума — 40 000 грн.

Для отримання цих коштів необхідне документальне підтвердження виконання завдання. Командир частини направляє відповідне клопотання до органу військового управління. Після його розгляду видається підтвердження, на підставі якого у військовій частині оформлюється наказ про виплату.

100 000 грн за захоплення військовополоненого

Окрема винагорода передбачена за безпосереднє захоплення військовополоненого.

За кожного захопленого військовополоненого підрозділу або групі, яка виконала це завдання, нараховується 100 000 грн. Суму розподіляють між учасниками з урахуванням особистого внеску кожного військовослужбовця.

15 000 грн за підтверджений результат бою

Таку винагороду може отримати військовослужбовець або група за підтверджений результат виконання бойового завдання у стрілецькому чи рукопашному бою.

Для призначення коштів необхідно підтвердити виконання передбачених умов. Зокрема, порядком передбачена відеофіксація відповідного результату.

Який максимальний розмір бойових виплат

Ліміт у 460 000 грн на місяць стосується визначених категорій бойових виплат. Він формується з трьох складових:

до 100 000 грн — за безпосередню участь у бойових діях;

до 170 000 або 70 000 грн — залежно від району виконання завдань;

40 000 або 20 000 грн за добу — за відповідні штурмові завдання.

Якщо за цими трьома категоріями загальна сума перевищує 460 000 грн на місяць, виплату обмежують цим лімітом.

Водночас до нього не включаються окремі види коштів, зокрема базове грошове забезпечення, допомога у разі укладення першого контракту, 100 000 грн за кожного захопленого військовополоненого та 15 000 грн за кожного знищеного військовослужбовця противника.

Таким чином, підсумкова сума виплат військовому в жовтні залежатиме від його посади, звання, вислуги, виду служби, району виконання завдань та кількості днів участі у бойових або спеціальних операціях.

До базового забезпечення можуть додаватися бойові винагороди та інші виплати, кожна з яких має окремі умови нарахування.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що виплати військовослужбовцям затримують через нестачу бюджетних коштів. Особливо це стосується премій і бойових, які залежать від виконання завдань на лінії бойового зіткнення. Водночас про затримки на кілька місяців наразі не йдеться.

Також Новини.LIVE писали, що Міноборони уточнило правила виплат родинам зниклих безвісти військових. Відомство заборонило військовим частинам припиняти нарахування до появи визначеної законом підстави. Йдеться про рішення суду про визнання людини безвісно відсутньою або офіційну реєстрацію смерті.