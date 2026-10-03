Знижки для військових у жовтні: де можна заощадити на пальному, ліках і покупках

Військовослужбовець ЗСУ. Фото: Генштаб

У жовтні українські військовослужбовці можуть скористатися спеціальними пропозиціями в застосунку "Армія+". Програма "Плюси" передбачає знижки на пальне, харчування, ліки, одяг, спорядження, техніку та інші товари. Також захисники можуть дешевше купувати залізничні квитки й відправляти посилки, а деякими пропозиціями — ділитися з рідними.

Новини.LIVE розповідають, які пропозиції доступні військовим у жовтні 2026 року.

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Залізничні квитки

Через "Армія+" військовослужбовці можуть оформити до чотирьох залізничних квитків одночасно зі спеціального резерву Укрзалізниці.

Скористатися цією можливістю можна за відсутності квитків на звичайні місця. Спеціальний резерв доступний у проміжку від п’яти діб до шести годин перед відправленням поїзда.

Пальне та товари на АЗС

У жовтні спеціальні пропозиції для військових діють у десяти мережах автозаправних станцій. Вони охоплюють пальне, напої, їжу в кафе та товари магазинів при АЗС:

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ОККО — до 7 грн знижки на пальне, 50% — на каву та чай, 20% на кафе і 10% на маркет;

WOG — до 7 грн знижки на пальне, 40% — на напої, до 30% на кафе і 10% на маркет;

UKRNAFTA — до 3 грн знижки на пальне, до 50% — на гарячі напої та хот-доги, 30% на кафе і 10% на маркет;

AUTOTRANS — до 4 грн знижки на пальне, 10 грн на каву і 10% на товари магазину;

Parallel — до 4 грн знижки на пальне, 20% на кафе і 10% на маркет;

Marshal — до 3,50 грн — на бензин і дизель, 1,50 грн — на газ, 20% на кафе та 10% на товари;

Klo — до 4 грн знижки на пальне, 30% на каву, 20% на фастфуд і 10% на маркет;

Martin — до 2 грн знижки на пальне, 50% – на каву, 20% на кафе і 10% на маркет;

Chipo — до 3 грн знижки на пальне, 20% на кафе та маркет;

UPG — до 2 грн знижки на пальне, 20% на кафе і 10% на маркет.

До того ж, Міноборони анонсувало, що у "Плюсах" застосунку "Армія+" стартував проєкт "БІЛЬШЕ++", у межах якого бізнеси та банки об’єднують пропозиції для додаткової економії.

Першу спільну акцію запустили ПриватБанк і WOG. За оплату відповідною карткою ПриватБанку військові можуть отримати знижку 9 грн/л на пальне MUSTANG, 8 грн/л на бензин і дизель Євро5 та 4 грн/л на автогаз.

Пільгові ціни діють на перші 100 літрів пального на місяць. Після вичерпання ліміту залишається стандартна знижка WOG у "Плюсах" без обмеження за обсягом пального.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно відкрити WOG у розділі "Плюси", перевірити, чи відповідає картка ПриватБанку умовам акції, згенерувати або оновити QR-код і показати його на касі під час оплати.

Доставка посилок

Укрпошта

У межах програми військовим щомісяця доступні дев’ять штрихкодів — по три для кожної з трьох пропозицій:

відправлення або отримання посилок вагою до 30 кг у прифронтових областях за 1 або 6 грн за тарифом "Пріоритетний" — залежно від способу оформлення;

знижка 25% на доставку по Україні за тарифом "Пріоритетний";

знижка 25% на міжнародні відправлення.

Щоб отримати знижку, потрібно згенерувати штрихкод у розділі "Плюси" застосунку "Армія+" та показати його у відділенні Укрпошти.

Нова пошта

Діючі військовослужбовці можуть відправляти й отримувати посилки вагою до 30 кг за 1 грн у шести прифронтових областях: Сумській, Харківській, Донецькій, Запорізькій, Херсонській і Дніпропетровській.

Щомісяця в застосунку можна згенерувати до трьох штрихкодів. Кожен із них діє до семи днів, після чого повертається в систему для використання іншими користувачами.

Знижки на ліки та лабораторні дослідження

Медична лабораторія "ДІЛА"

Військовослужбовцям і членам їхніх родин пропонують:

28% знижки на лабораторні дослідження;

99% знижки на визначення групи крові та резус-фактора.

Щомісяця користувач може отримати до двох промокодів. Їх можна пред’явити у відділенні лабораторії або вказати під час оформлення замовлення на сайті чи в застосунку.

"Укрпошта.Аптека"

Учасники програми можуть отримати знижки від 25% до 50% на ліки та інші товари. Для цього щомісяця доступно до п’яти промокодів, якими також можна поділитися з рідними.

Щоб скористатися пропозицією, потрібно згенерувати код у "Армія+", перейти на сайт "Укрпошта.Аптека" та вибрати товари зі спеціального розділу "Пишаємося+Дякуємо", позначені написом "Знижка за промокодом".

Після введення коду під час оформлення замовлення знижка застосовується автоматично. Оплатити покупку можна онлайн, а отримати її — у відділенні "Укрпошти".

"Аптека Доброго Дня"

У мережах "Аптека Доброго Дня" та "1 Соціальна Аптека" військовим пропонують 15% знижки на ліки й інші товари. Щомісяця можна отримати до п’яти кодів.

Де придбати одяг і військове спорядження зі знижкою

У жовтні учасники програми "Плюси" можуть скористатися спеціальними пропозиціями магазинів одягу, амуніції та тактичного спорядження:

M-TAC — 15% на товари та додаткові спеціальні пропозиції;

ІБІС — 15% на антидронову зброю, 20% на одяг бренду Frontier, 10% на інші товари;

STVOL — 15% на оптику, антидронову зброю та набої, 12% на інші товари;

RAROG TACTICAL GEAR — 15% на спорядження;

DEFENCE UKRAINE — знижки від 12% до 40% на амуніцію, одяг та інші товари;

UTactic — 15% на товари сайту;

BGN Armo — 15% на асортимент сайту;

"Балістика" — 15% на бронезахист і спорядження;

Ukrarmor — 20% на товари власного виробництва та 10% на продукцію інших брендів.

Перед оформленням покупки варто перевірити умови конкретної пропозиції та перелік товарів, на які поширюється знижка.

Знижки на продукти, техніку та товари для дому

Програма охоплює не лише військове спорядження, а й повсякденні покупки. У жовтні військовослужбовцям доступні такі пропозиції:

Dnipro-M — знижки 20% і 25% на неакційні товари бренду. RIFT — 15% на намети, спальники, рюкзаки та інші туристичні товари. FOZZY — 10% на товари під час онлайн-покупок. ARBER — 40% на одяг, взуття й аксесуари, 20% на акційні позиції. "Будинок іграшок" — 15% на іграшки та інші товари. "Сільпо" — 10% на товари в магазинах. "Комп’ютерний Всесвіт" — до 40% на техніку. IDEALIST COFFEE & CO. — 25% на каву в зернах і дріпи. Rozetka — до 30% на амуніцію, інструменти, товари для дому та інші категорії.

Такі пропозиції дають змогу заощаджувати на покупках для себе та родини. Водночас перелік товарів і доступні знижки можуть відрізнятися залежно від умов партнерів.

Де отримати знижки на книжки

Військовослужбовцям також доступні спеціальні умови придбання паперових та електронних книжок:

"Фоліо" — 40% знижки;

Librarius — 30%;

"Наш Формат" — 15%.

Ці пропозиції можуть бути корисними для тих, хто хоче придбати книжки для себе або подарунки для близьких.

Де військовим поїсти зі знижкою

Мережа Lviv Croissants надає військовослужбовцям 20% знижки на все меню, крім алкогольних напоїв.

Для отримання знижки потрібно згенерувати відповідний штрихкод у застосунку "Армія+" та просканувати його на касі перед оплатою. За умовами пропозиції цей штрихкод можна використовувати необмежену кількість разів.

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Також Новини.LIVE писали, які виплати військовослужбовці отримають у жовтні. Грошове забезпечення в армії складається з базових виплат і додаткових винагород. Сума залежить від посади, звання, вислуги та характеру служби.