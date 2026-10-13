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Главная Экономика Заработок за рубежом: когда украинцам придется платить налоги

Заработок за рубежом: когда украинцам придется платить налоги

Ua ru
13 октября 2026 16:05
Доходы, полученные за рубежом: как декларировать и облагать налогом в Украине
Наличные в руках. Фото: Новини.LIVE

Заработок или иной доход, полученный за пределами Украины, не означает автоматического освобождения от уплаты украинских налогов. Для налоговых резидентов Украины иностранные доходы могут подлежать декларированию и налогообложению, даже если деньги были получены за рубежом. В то же время закон предусматривает механизм, который в определенных случаях позволяет учесть налоги, уже уплаченные в другом государстве.

Об этом сообщает Государственная налоговая служба, передают Новини.LIVE.

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Какие доходы, полученные за рубежом, необходимо декларировать

Доходы, которые украинцы получают из-за рубежа, включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и подлежат декларированию.

Речь идет о средствах, полученных от деятельности за пределами таможенной территории Украины.

Среди возможных видов иностранных доходов:

Читайте также:
  • дивиденды;
  • проценты;
  • роялти;
  • арендная плата за имущество;
  • средства от продажи имущества за рубежом;
  • наследство и подарки;
  • выигрыши;
  • прочие доходы, полученные за пределами Украины.

В то же время существуют исключения. Некоторые иностранные доходы могут освобождаться от налогообложения в соответствии с Налоговым кодексом Украины или международными договорами.

Сколько придется заплатить

Основная ставка налога на доходы физических лиц для иностранных доходов составляет 18%. Однако для отдельных видов доходов действуют другие ставки и правила. Например, дивиденды, начисляемые нерезидентами, облагаются налогом по ставке 9%.

Помимо НДФЛ, иностранные доходы физических лиц подлежат обложению военным сбором по ставке 5%. Поэтому при декларировании важно учитывать не только сам факт получения денег за рубежом, но и то, к какому виду дохода они относятся.

Если налог уже уплачен за рубежом

Ситуация может отличаться, если человек уже уплатил налог с этого дохода в другой стране. В случаях, предусмотренных международными договорами, налоговое обязательство в Украине можно уменьшить на сумму налогов, уплаченных за рубежом. Это позволяет избежать двойного налогообложения одного и того же дохода.

Для этого при подаче годовой декларации необходимо:

  • указать сумму налога, уплаченную в другом государстве;
  • иметь документ, подтверждающий такую уплату;
  • учесть положения международного договора Украины с соответствующей страной об избежании двойного налогообложения.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как получить налоговую скидку за благотворительность. Воспользоваться таким правом могут физические лица, которые в течение отчетного года получали заработную плату и осуществляли благотворительные пожертвования. При этом получатель помощи на момент ее предоставления должен быть включен в Реестр некоммерческих учреждений и организаций.

Также Новини.LIVE сообщали, как блогерам облагать налогом пожертвования от зрителей. Ведь зачислять все полученные средства на один счет неправильно. Деньги, полученные в виде пожертвований, следует облагать налогом как доход физического лица по ставке 23%.

декларация налоги Налоговая служба иностранные доходы заработок
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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