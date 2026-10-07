Налоги на пожертвования в Украине: в каких случаях у блогеров могут возникнуть вопросы

Женщина смотрит в смартфон. Фото: УНИАН

Социальные сети и стриминговые платформы развиваются с каждым днем. Многие платформы уже предоставили пользователям возможность зарабатывать на ведении прямых эфиров. Для блогера несколько пожертвований от зрителей могут казаться обычной поддержкой контента. Однако с точки зрения налогов и банковского контроля ситуация может быть гораздо сложнее. Особенно много вопросов возникает тогда, когда на один счет одновременно поступают пожертвования, выплаты за рекламу и другие средства.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что следует учитывать тем, кто регулярно получает деньги от своей аудитории.

Реклама

Почему пожертвования не стоит путать с оплатой рекламы

Ключевая проблема возникает тогда, когда разные по своей природе платежи поступают на один счет без понятного разграничения. По словам экспертов, пожертвования от зрителей рассматриваются как дарение. В то же время рекламные выплаты могут иметь иное правовое и налоговое значение. Блогерам важно понимать, за что именно они получили каждый платеж, и иметь возможность это подтвердить.

Какие налоги могут взиматься с пожертвований

Средства, полученные в виде пожертвований, следует облагать налогом как доход физического лица по ставке 23%. При этом такие поступления не следует приравнивать к предпринимательской деятельности. Ведь блогеру нужно отдельно разобраться со статусом полученных средств и их документальным подтверждением.

Почему один счет может создать проблему

Одна из распространенных ситуаций — когда блогер получает на один и тот же счет пожертвования от подписчиков и деньги за рекламу. В таком случае впоследствии может возникнуть вопрос о происхождении конкретных сумм. Если человек не может объяснить, откуда поступили средства и что именно они означают, это может стать поводом для дополнительного внимания со стороны банка. Поэтому важно не только получать платежи, но и понимать их природу, а также иметь подтверждающие документы.

Читайте также:

Что может заинтересовать банк

Банки проводят финансовый мониторинг операций клиентов. Если характер или объемы поступлений вызывают вопросы, у клиента могут попросить объяснить происхождение средств. Смешивание пожертвований, рекламных выплат и других переводов без понятного назначения может затруднить такое объяснение. Конечным результатом может стать блокировка счета, если происхождение средств невозможно должным образом подтвердить.

Что следует учитывать блогерам

Если блогер регулярно получает средства от аудитории, важно не относиться к таким переводам лишь как к обычным платежам между физическими лицами. Необходимо понимать, какой статус имеют полученные деньги, как они облагаются налогами и чем можно подтвердить их происхождение. Отсутствие четкого разграничения таких поступлений может создать проблемы не только с налогами, но и при банковском финансовом мониторинге.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как одинокие родители могут платить меньше налогов. Для этого существует отдельный механизм — налоговая социальная льгота. Она уменьшает общую сумму налога и одновременно увеличивает сумму заработной платы.

Также Новини.LIVE сообщали, кто может получить налоговую скидку на оплату контракта на обучение. По такой процедуре можно вернуть более 18% внесенных средств. Получить такую скидку может официально трудоустроенный налогоплательщик.