Налоговая льгота на обучение: как вернуть 18% от уплаченной суммы

Деньги. Фото: Новини.LIVE

Украинцы, оплачивающие обучение в учебных заведениях, имеют право вернуть часть затраченных средств в виде налоговой скидки. Согласно статье 166 Налогового кодекса Украины, государство возмещает 18% от фактической стоимости обучения, указанной в квитанциях за прошлый год.

Сайт Новини.LIVE выяснил, как получить компенсацию и почему налоговая служба может отказать в возмещении.

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Где возможен возврат

Как сообщает государственный портал, компенсация распространяется на обучение в дошкольных, внешкольных учреждениях, школах, профессионально-технических лицеях и высших учебных заведениях. При этом курсы или обучение на военной кафедре под действие льготы не подпадают.

Кто имеет право на возмещение

Оформить налоговую скидку могут:

Сам студент — при условии, что он официально трудоустроен и уплачивает налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Члены его семьи — мать, отец, супруг или супруга.

Какие документы необходимо предоставить в налоговую

Подать заявление и пакет документов можно лично, через законного представителя или заказным письмом.

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К налоговой декларации об имущественном положении и доходах прилагаются:

Заявление с указанием банковских реквизитов для перечисления средств. Копии страниц паспорта и идентификационного кода (РНОКПП). Справка о заработной плате за отчетный период с указанием удержанных налогов и льгот. Копия договора с учебным заведением. Копии квитанций, чеков или платежных поручений об оплате. Свидетельство о рождении ребенка (если за обучение платят родители) или свидетельство о браке (если платит супруг или супруга).

Когда компенсация поступит на счет

Подать документы на компенсацию за прошлый год можно до 31 декабря года, следующего за отчетным. Услуга предоставляется полностью бесплатно.

После получения декларации и проверки документов ГНС перечисляет средства на банковский счет заявителя или отправляет их почтовым переводом в течение 60 календарных дней.

По каким причинам может быть отказано в выплате

Государственная налоговая служба может отказать в случае подачи неполного пакета документов или если материалы оформлены с нарушением законодательства. Решение ГНС в случае несогласия можно обжаловать в Окружном административном суде.

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