Податкова знижка на навчання: як повернути 18% від сплаченої суми

Гроші. Фото: Новини.LIVE

Українці, які сплачують за освіту в навчальних закладах, мають право повернути частину витрачених коштів у вигляді податкової знижки. Згідно зі статтею 166 Податкового кодексу України, держава відшкодовує 18% від фактичної вартості навчання, зафіксованої в квитанціях за минулий рік.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як отримати компенсацію та чому податкова може відмовити у відшкодуванні.

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Де відшкодування можливе

Як повідомляє державний портал, компенсація поширюється на навчання у дошкільних, позашкільних закладах, школах, професійно-технічних ліцеях та закладах вищої освіти. Водночас курси чи навчання на військовій кафедрі під дію пільги не підпадають.

Хто має право на відшкодування

Оформити податкову знижку можуть:

Сам студент — за умови, що він має офіційне працевлаштування та сплачує податок на доходи фізичних осіб (ПДФО). Члени його сім'ї — мати, батько, чоловік або дружина.

Які документи слід надати до податкової

Подати заяву та пакет документів можна особисто, через законного представника або рекомендованим листом.

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До податкової декларації про майновий стан і доходи додаються:

Заява із зазначенням банківських реквізитів для перерахування коштів. Копії сторінок паспорта та ідентифікаційного коду (РНОКПП). Довідка про заробітну плату за звітний період із зазначенням утриманих податків та пільг. Копія договору з навчальним закладом. Копії квитанцій, чеків або платіжних доручень про оплату. Свідоцтво про народження дитини (якщо за навчання сплачують батьки) або свідоцтво про шлюб (якщо сплачує чоловік або дружина).

Коли компенсація надійде на рахунок

Подати документи на компенсацію за минулий рік можна до 31 грудня року, наступного за звітним. Послуга надається повністю безкоштовно.

Після надходження декларації та перевірки документів ДПС перераховує кошти на банківський рахунок заявника або надсилає їх поштовим переказом протягом 60 календарних днів.

Чому можуть відмовити у виплаті

Державна податкова служба може надати відмову в разі подання неповного пакета документів або якщо матеріали оформлені з порушенням законодавства. Рішення ДПС у разі незгоди можна оскаржити в Окружному адміністративному суді.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, кому можуть призначити компенсацію на оплату комунальних послуг з водопостачання. Нові цифри у комунальних квитанціях б'ють по кишенях українців, змушуючи шукати будь-які способи урізати щомісячні витрати. Аби частково перекрити стрибок цін на водопостачання, людям пропонують пряму грошову підтримку аж до кінця 2026 року.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати компенсацію за зруйнований будинок у спадщину. Справжня родина драма може розгортатися навіть навколо будинку, від якого після російського обстрілу лишилося нічого. Багаторічна опіка про батьківське подвір’я та факт проживання під одним дахом створюють ілюзію беззаперечного права на житловий сертифікат.