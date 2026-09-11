Компенсація за зруйноване житло у спадщину: хто має право отримати виплати у 2026 році

Пошкоджений будинок. Фото: Новини.LIVE

Справжня родина драма може розгортатися навіть навколо будинку, від якого після російського обстрілу лишилося нічого. Багаторічна опіка про батьківське подвір’я та факт проживання під одним дахом створюють ілюзію беззаперечного права на житловий сертифікат. Однак українське законодавство і остання воля спадкодавця чітко розмежовує побутову справедливість і суху юридичну дійсніть, де вирішальним фактором стає нотаріальний папір, а не роки догляду за майном.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, хто з родини зможе отримати житловий ваучер, а хто — нічого.

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Дія заповіту при поділі зруйнованого майна між родичами

Багаторічне проживання у батьківському будинку, сплата комунальних послуг чи ремонтні роботи на його території не є підставами, щоб автоматично стати його власником. За словами експертів, такі дії є лише власним бажанням того, хто так чинить. Відповідно до Цивільного кодексу України, до спадщини входять усі права та обов'язки, що належали спадкодавцеві на момент смерті. Якщо власник залишив заповіт на одну людину, саме вона стає головним спадкоємцем.

Проте заповіт не скасовує права на обов'язкову частку у спадщині. Відповідно до статті 1241 ЦК України, неповнолітні або повнолітні непрацездатні діти, непрацездатні батьки та вдова чи вдівець мають право на половину частки, яка належала б їм за законом. Тобто, якщо син проживав із батьком, але є працездатним, він не отримає частки при наявності заповіту на доньку. Якщо ж він є непрацездатним, то матиме право на обов'язкову частку і ще на частину компенсації.

Як оформити компенсацію за знищене житло

Право на компенсацію здійснюється за державною програмою "єВідновлення" і слідує за правом на спадщину. Дата реєстрації права власності спадкоємцем не впливає на можливість отримання сертифіката, якщо майно належало спадкодавцю на момент пошкодження. Законодавство також не вимагає наявності реєстрації місця проживання у знищеному будинку. Заяву можна подати через застосунок "Дія". А у випадку, якщо спадкоємцем є дитина чи недієздатна особа — у паперовій формі через ЦНАП, орган соцзахисту чи нотаріуса через законного представника.

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Якщо будинок було зруйновано ще до оформлення спадщини, спадкоємцям необхідно дотримуватися чіткого алгоритму дій:

Перевірити наявність заповіту та встановити коло всіх потенційних спадкоємців, зокрема тих, хто має право на обов'язкову частку. З'ясувати, хто фактично прийняв спадщину, та офіційно оформити спадкові права у нотаріуса. Отримати документи про співвласність, якщо спадкоємців декілька, після чого перевірити відомості про знищений будинок і подати заяву на компенсацію або житловий сертифікат.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, хто отримає спадщину, якщо спадкоємець помер до її відкриття. У сім'ї може статися ситуація, коли людина, яка за законом мала б отримати частину спадщини, помирає ще до того, як відкривається спадщина. У такому випадку її частка не зникає.

Також Новини.LIVE повідомляли, як поновити строк прийняття спадщини. Якщо спадкоємець вчасно не подав заяву про прийняття спадщини, це ще можна спробувати виправити через суд. Але одного пояснення, що людина думала, ніби після смерті родича успадковувати нічого, замало.