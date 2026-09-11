Компенсация за разрушенное жилье по наследству: кто имеет право на выплаты в 2026 году

Поврежденный дом. Фото: Новини.LIVE

Настоящая семейная драма может разворачиваться даже вокруг дома, от которого после российского обстрела не осталось ничего. Многолетний уход за родительским двором и факт проживания под одной крышей создают иллюзию бесспорного права на жилищный сертификат. Однако украинское законодательство и последняя воля наследодателя чётко разграничивают бытовую справедливость и сухую юридическую реальность, где решающим фактором становится нотариальный документ, а не годы ухода за имуществом.

Сайт Новини.LIVЕ выяснял, кто из семьи сможет получить жилищный ваучер, а кто — ничего.

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Действие завещания при разделе разрушенного имущества между родственниками

Многолетнее проживание в родительском доме, оплата коммунальных услуг или ремонтные работы на его территории не являются основаниями для автоматического приобретения права собственности на него. По словам экспертов, такие действия являются лишь личным желанием того, кто так поступает. Согласно Гражданскому кодексу Украины, в наследство входят все права и обязанности, принадлежавшие наследодателю на момент смерти. Если владелец оставил завещание на одного человека, именно он становится главным наследником.

Однако завещание не отменяет права на обязательную долю в наследстве. Согласно статье 1241 ГК Украины, несовершеннолетние или совершеннолетние нетрудоспособные дети, нетрудоспособные родители, а также вдова или вдовец имеют право на половину доли, которая принадлежала бы им по закону. То есть, если сын проживал с отцом, но является трудоспособным, он не получит долю при наличии завещания в пользу дочери. Если же он является нетрудоспособным, то будет иметь право на обязательную долю и еще на часть компенсации.

Как оформить компенсацию за уничтоженное жилье

Право на компенсацию реализуется в рамках государственной программы "єВідновлення" и следует за правом на наследство. Дата регистрации права собственности наследоприемником не влияет на возможность получения сертификата, если имущество принадлежало наследодателю на момент повреждения. Законодательство также не требует наличия регистрации места жительства в уничтоженном доме. Заявление можно подать через приложение "Дія". А в случае, если наследником является ребенок или недееспособное лицо — в бумажной форме через ЦНАП, орган соцзащиты или нотариуса через законного представителя.

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Если дом был разрушен еще до оформления наследства, наследникам необходимо следовать четкому алгоритму действий:

Проверить наличие завещания и установить круг всех потенциальных наследников, в частности тех, кто имеет право на обязательную долю. Выяснить, кто фактически принял наследство, и официально оформить наследственные права у нотариуса. Получить документы о совместном владении, если наследников несколько, после чего проверить сведения об уничтоженном доме и подать заявление на компенсацию или жилищный сертификат.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, кто получит наследство, если наследник умер до его открытия. В семье может возникнуть ситуация, когда человек, который по закону должен был бы получить часть наследства, умирает еще до того, как открывается наследство. В таком случае его доля не исчезает.

Также Новини.LIVE сообщали, как восстановить срок принятия наследства. Если наследник вовремя не подал заявление о принятии наследства, это ещё можно попытаться исправить через суд. Но одного объяснения, что человек думал, будто после смерти родственника наследовать нечего, недостаточно.