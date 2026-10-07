Податки з донатів в Україні: коли до блогерів можуть виникнути питання

Жінка дивиться у смартфон. Фото: УНІАН

Соціальні мережі та стрімінгові платформи розвиваються щоденно. Багато різних платформ вже створили можливість для користувачів отримувати кошти за ведення прямих ефірів. Для блогера кілька донатів від глядачів можуть здаватися звичайною підтримкою контенту. Проте з точки зору податків та банківського контролю ситуація може бути куди складнішою. Особливо багато питань виникає тоді, коли на один рахунок одночасно надходять донати, виплати за рекламу та інші кошти.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що варто враховувати тим, хто регулярно отримує гроші від своєї аудиторії.

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Чому донати не варто плутати з оплатою реклами

Ключова проблема виникає тоді, коли різні за своєю природою платежі надходять на один рахунок без зрозумілого розмежування. За словами експертів, донати від глядачів розглядаються як дарування. Водночас рекламні виплати можуть мати інше правове та податкове значення. Блогеру важливо розуміти, за що саме він отримав кожен платіж, і мати можливість це підтвердити.

Скільки податків можуть становити донати

Кошти, отримані як донати, слід оподатковувати як дохід фізичної особи за ставкою 23%. При цьому такі надходження не варто прирівнювати до підприємницької діяльністі. Адже блогеру потрібно окремо розібратися зі статусом отриманих коштів та їхнім документальним підтвердженням.

Чому один рахунок може створити проблему

Одна з поширених ситуацій — коли блогер отримує на той самий рахунок донати від підписників і гроші за рекламу. У такому разі згодом може виникнути питання про походження конкретних сум. Якщо людина не може пояснити, звідки надійшли кошти та що саме вони означають, це може стати підставою для додаткової уваги з боку банку. Тому важливо не лише отримувати платежі, а й розуміти їхню природу та мати підтвердження.

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Що може зацікавити банк

Банки проводять фінансовий моніторинг операцій клієнтів. Якщо характер або обсяги надходжень викликають питання, у клієнта можуть попросити пояснити походження коштів. Змішування донатів, рекламних виплат та інших переказів без зрозумілого призначення може ускладнити таке пояснення. Кінцевим результатом може стати блокування рахунку, якщо походження коштів неможливо належним чином підтвердити.

Що варто врахувати блогерам

Якщо блогер регулярно отримує кошти від аудиторії, важливо не ставитися до таких переказів лише як до звичайних платежів між фізичними особами. Потрібно розуміти, який статус мають отримані гроші, як вони оподатковуються та чим можна підтвердити їхнє походження. Відсутність чіткого розмежування таких надходжень може створити проблеми не лише з податками, а й під час банківського фінансового моніторингу.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як одинокі батьки можуть сплачувати менше податків. Для цього існує окремий механізм — податкова соціальна пільга. Вона зменшує загальну суму податку і водночас підвищує суму заробітної плати.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто може отримати податкову знижку на оплату контракту за навчання. За такою процедурою можна повернути понад 18% внесених коштів. Отримати таку знижку може офіційно працевлаштований платник.