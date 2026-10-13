Повернення грошей за бракований товар: які права мають покупці у 2026 році

Жінка у відділі дитячих іграшок. Фото: Новини.LIVE

Буває так, що купили річ, виявили брак і вирішили повернути її до магазину. Але замість грошей продавець обіцяє розібратися пізніше, перестає відповідати на повідомлення або взагалі відмовляє. У такій ситуації покупець може захистити свої права. Також відомі строки, протягом яких магазин повинен віддати гроші.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Держпродспоживслужбу.

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Коли покупцю зобов'язані повернути гроші

Якщо річ виявилася бракованою і має серйозний недолік, покупець може вимагати повернення грошей або заміни товару. При цьому магазин має повернути кошти у цей же день.

Якщо зробити це одразу неможливо, покупець і продавець можуть домовитися про іншу дату. Але чекати довше тижня клієнт не повинен.

Що робити, якщо продавець відмовляється віддавати гроші

Якщо продавець ігнорує прохання повернути кошти, краще звернутися до нього письмово. У заяві потрібно вказати:

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який товар придбали та коли;

скільки за нього заплатили;

чому хочете повернути покупку;

яку саме суму просите повернути.

До заяви бажано додати копію чека або іншого документа, який підтверджує покупку та оплату. А якщо товар замовляли через інтернет, можуть знадобитися електронний договір, повідомлення про замовлення та документи про доставку.

Також краще зберегти листування з магазином, скриншоти сторінки товару та фотографії виявленого браку — це допоможе підтвердити, що людина справді купила товар, зверталася по повернення грошей і отримала відмову або залишилася без відповіді.

Куди скаржитися на продавця

Якщо продавець і далі відмовляється повертати гроші, покупець може звернутися до Держпродспоживслужби. У скарзі потрібно описати ситуацію та додати документи, які підтверджують покупку й звернення до магазину.

Особливо уважними слід бути тим, хто купував товар через інтернет. У заяві бажано вказати назву магазину, адресу його сайту, дані продавця та контакти, якщо вони відомі. Однієї лише назви інтернет-магазину або посилання на його сторінку зазвичай недостатньо.

При цьому в Держпродспоживслужбі не гарантують, що продавця одразу визнають винним. Служба перевірить обставини та вирішить, яких заходів можна вжити у цій ситуації.

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