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Головна Економіка Покупцям нагадали про важливий нюанс: як не втратити гроші через чек

Покупцям нагадали про важливий нюанс: як не втратити гроші через чек

Ua ru
8 жовтня 2026 19:10
Чек втрачено: які докази допоможуть повернути товар і гроші
Чек. Фото: Pexels

Після оплати товару на касі, багато хто взагалі не бере чек або просто його викидає на виході з магазину. І часто згадують про нього лише тоді, коли з придбаним товаром виникає проблема. Саме розрахунковий документ може знадобитися, коли покупець хоче звернутися до продавця через недолік товару або вирішити питання, пов'язане з покупкою.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, чи можна вирішити проблему з товаром без товарного чеку.

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Який документ має надати касир

Якщо чек не видали або він загубився, це не привід залишати ситуацію без уваги. Варто зібрати інші підтвердження від продавця. Під час продажу товару магазин зобов'язаний видати споживачу розрахунковий документ, що підтверджує факт придбання. Таким підтвердженням може бути касовий чи товарний чек, квитанція або інший документ.

Документ варто забирати навіть тоді, коли покупка здається простою і навряд чи потребуватиме подальшого звернення до магазину. Він може знадобитися, якщо товар доведеться повертати або щодо нього виникнуть претензії.

Електронний чек теж потрібно перевірити

Розрахунковий документ не обов'язково має бути паперовим. Більшість популярних магазинів поступово переходить на екологічний формат і відмовляється від паперового варіанту. Якщо продавець надсилає чек в електронному вигляді, покупцю варто переконатися, що він справді надійшов на електронну пошту, номер телефону чи меседжер.

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Під час інтернет-покупок також не варто видаляти листи з підтвердженням замовлення, електронні чеки та переписку з продавцем. Ці матеріали краще зберігати разом з іншими документами, пов’язаними з придбаним товаром.

Загубили чек: що робити

Якщо розрахункового документа немає, тоді варто зібрати все, що залишилося після покупки. Це можуть бути інші документи, пов'язані з придбанням. Варто також зберегти гарантійний талон, технічну документацію та інші папери, які продавець надав разом із товаром. Після цього покупцю варто звернутися безпосередньо до продавця зі своїм питанням або вимогою. 

Якщо продавець не видав чек

Інша ситуація виникає, коли покупець взагалі не отримав чек. У такому разі варто звернутися до продавця та повідомити про проблему. Якщо покупець вважає, що його права порушені, він може звернутися до територіального органу Держпродспоживслужби зі скаргою. Тож фахівці радять не викидати документи, пов'язані з покупкою, навіть після завершення розрахунку.

Що краще зберігати разом із чеком

Для підтвердження покупки та подальшого звернення до продавця варто не обмежуватися одним документом.

Покупцю варто зберігати:

  • розрахунковий документ;
  • гарантійний талон;
  • технічну документацію;
  • електронний чек;
  • підтвердження онлайн-замовлення;
  • листування з продавцем;
  • інші документи, що стосуються придбаного товару.

Такий набір може стати у пригоді, якщо після покупки виникнуть питання щодо товару.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як тепер маркуватимуть продукти в магазинах та супермаркетах. З 1 жовтня в Україну повертаються повні вимоги до маркування харчових продуктів і кормів. Тимчасові спрощення, які діяли з початку повномасштабної війни, припиняють діяти.

Також Новини.LIVE повідомляли, хто платитиме за випадково розбитий товар в магазині. Покупці у магазині іноді можуть ненавмисно розбити товар, зачепивши пляшку на полиці або випадково випустивши її з рук. Зазвичай працівники змушують за це заплатити, але поспішати не варто.

товари Держпродспоживслужба компенсація чеки супермаркет
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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