Чек утерян: какие доказательства помогут вернуть товар и деньги

Чек. Фото: Pexels

После оплаты товара на кассе многие вообще не берут чек или просто выбрасывают его при выходе из магазина. И часто вспоминают о нём только тогда, когда с приобретённым товаром возникает проблема. Именно расчетный документ может понадобиться, когда покупатель хочет обратиться к продавцу из-за брака товара или решить вопрос, связанный с покупкой.

Сайт Новини.LIVE выяснял, можно ли решить проблему с товаром без товарного чека.

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Какой документ должен предоставить кассир

Если чек не выдали или он потерялся, это не повод оставлять ситуацию без внимания. Стоит собрать другие подтверждения от продавца. При продаже товара магазин обязан выдать потребителю расчетный документ, подтверждающий факт покупки. Таким подтверждением может быть кассовый или товарный чек, квитанция или другой документ.

Документ стоит забирать даже тогда, когда покупка кажется простой и вряд ли потребует дальнейшего обращения в магазин. Он может понадобиться, если товар придется возвращать или по нему возникнут претензии.

Электронный чек тоже нужно проверить

Расчетный документ не обязательно должен быть бумажным. Большинство популярных магазинов постепенно переходит на экологичный формат и отказывается от бумажного варианта. Если продавец присылает чек в электронном виде, покупателю стоит убедиться, что он действительно поступил на электронную почту, номер телефона или в мессенджер.

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При совершении покупок в интернете также не стоит удалять письма с подтверждением заказа, электронные чеки и переписку с продавцом. Эти материалы лучше хранить вместе с другими документами, связанными с приобретенным товаром.

Потеряли чек: что делать

Если расчетного документа нет, тогда стоит собрать все, что осталось после покупки. Это могут быть другие документы, связанные с приобретением. Стоит также сохранить гарантийный талон, техническую документацию и другие бумаги, которые продавец предоставил вместе с товаром. После этого покупателю следует обратиться непосредственно к продавцу со своим вопросом или требованием.

Если продавец не выдал чек

Другая ситуация возникает, когда покупатель вообще не получил чек. В таком случае следует обратиться к продавцу и сообщить о проблеме. Если покупатель считает, что его права нарушены, он может обратиться в территориальный орган Госпродпотребслужбы с жалобой. Поэтому специалисты советуют не выбрасывать документы, связанные с покупкой, даже после завершения расчета.

Что лучше хранить вместе с чеком

Для подтверждения покупки и последующего обращения к продавцу не стоит ограничиваться одним документом.

Покупателю следует хранить:

расчетный документ;

гарантийный талон;

техническую документацию;

электронный чек;

подтверждение онлайн-заказа;

переписка с продавцом;

другие документы, касающиеся приобретенного товара.

Такой набор может пригодиться, если после покупки возникнут вопросы по поводу товара.

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