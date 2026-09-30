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Главная Экономика Из камеры хранения в магазине пропали вещи: кто возместит ущерб от кражи

Из камеры хранения в магазине пропали вещи: кто возместит ущерб от кражи

Ua ru
30 сентября 2026 09:12
Украденные вещи из камеры хранения: кто будет нести ответственность
Ячейки для вещей. Фото: Pexels

Возле камер хранения в магазинах часто можно увидеть предупреждение о том, что администрация якобы не несет ответственности за оставленные вещи. Однако само наличие такой таблички еще не означает, что магазин автоматически освобождается от какой-либо ответственности. Тем не менее это совсем не так.

Сайт Новини.LIVE выяснял, что делать покупателю, если вещи пропали, и может ли магазин заставить оставлять сумку в камере хранения.

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Обязан ли покупатель оставлять вещи у входа

Сдавать личные вещи в камеру хранения — право покупателя, а не его обязанность. Магазин не может требовать от человека оставить сумку или другие личные вещи в камере хранения только для того, чтобы он мог войти в торговый зал. Это предусмотрено утвержденным постановлением Кабинета Министров Украины № 833.

То есть требование обязательно сдать вещи в камеру хранения перед покупками не соответствует установленному порядку.

Что меняется после сдачи вещей в камеру

Если покупатель добровольно сдал вещи в камеру хранения и получил ключ от шкафчика, между ним и магазином возникают правоотношения по хранению имущества.

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В таком случае ответственность за сохранность переданных вещей возлагается на администрацию магазина. Это следует из части 3 статьи 937 Гражданского кодекса Украины.

Поэтому надпись "Администрация ответственности не несет" сама по себе не снимает ответственности, которая может возникать у магазина за переданное на хранение имущество.

Если вещи пропали из камеры хранения

Если после возвращения в камеру хранения вы обнаружили, что вещи пропали, действовать нужно немедленно.

Прежде всего следует:

  • сообщить администрации магазина об исчезновении;
  • вызвать полицию и настоять на регистрации заявления;
  • составить максимально подробный перечень всех пропавших вещей;
  • попросить администрацию сохранить записи камер видеонаблюдения.

Последний пункт особенно важен, ведь видеозаписи с камер могут стать доказательством при рассмотрении ситуации.

Когда магазин должен возместить убытки

Гражданский кодекс Украины предусматривает ответственность хранителя за утрату или повреждение переданного ему имущества. Согласно статьям 950–951 ГК Украины, в случае утраты или повреждения вещи хранитель обязан возместить причиненный ущерб.

Если администрация магазина не признает свою ответственность или не соглашается добровольно компенсировать стоимость имущества, покупатель может обратиться в суд с требованием о возмещении стоимости утраченных вещей.

Какие вещи лучше не оставлять в камере хранения

Даже если магазин несет ответственность за переданное на хранение имущество, покупателям стоит быть осторожными с особо ценными вещами.

Не рекомендуется оставлять в камере хранения:

  • документы;
  • крупные суммы наличных;
  • ювелирные украшения и другие дорогостоящие предметы.

Проблема может возникнуть не только из-за самого факта кражи, но и из-за необходимости доказать, что конкретная вещь действительно находилась в оставленной сумке или пакете. Поэтому перед сдачей вещей в камеру хранения лучше забрать с собой всё особенно ценное, даже если магазин формально несет ответственность за сохранность имущества.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, придется ли платить за случайно поврежденный товар в магазине. Покупатели в магазине иногда могут нечаянно разбить товар, зацепив бутылку на полке или случайно уронив ее из рук. Обычно сотрудники заставляют за это заплатить.

Также Новини.LIVE сообщали, что означают маркировки на овощах и фруктах в местных супермаркетах. Идеально блестящие яблоки, цитрусовые или груши на полках супермаркетов — результат не только тщательного ухода в садах, но и специальной обработки после сбора урожая. Чтобы защитить поверхность плодов от высыхания, порчи и продлить срок их хранения, производители покрывают их специальными пищевыми восками.

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Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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