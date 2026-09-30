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Головна Економіка Зникли речі з камеру схову в магазині: хто компенсує крадіжку

Зникли речі з камеру схову в магазині: хто компенсує крадіжку

Ua ru
30 вересня 2026 09:12
Вкрадені речі з камери схову: хто нестиме відповідальність
Комірки для речей. Фото: Pexels

Біля камер схову в магазинах часто можна побачити попередження про те, що адміністрація нібито не відповідає за залишені речі. Однак сама наявність такої таблички ще не означає, що магазин автоматично звільняється від будь-якої відповідальності. Проте це зовсім не так.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що робити покупцю, якщо речі зникли, та чи може магазин змусити залишати сумку в камері схову.

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Чи зобов'язаний покупець залишати речі перед входом

Здавати особисті речі до камери схову — право покупця, а не його обов'язок. Магазин не може вимагати від людини залишити сумку чи інші особисті речі в комірці лише для того, щоб вона могла зайти до торговельної зали. Це передбачено затвердженою постановою Кабінету Міністрів України №833.

Тобто вимога обов'язково здати речі до камери схову перед покупками не відповідає встановленому порядку.

Що змінюється після передачі речей у камеру

Якщо покупець добровільно поклав речі до комірки та отримав ключ від шафки схову, між ним і магазином виникають правовідносини щодо зберігання майна.

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У такому випадку відповідальність за збереження переданих речей покладається на адміністрацію магазину. Це випливає з частини 3 статті 937 Цивільного кодексу України.

Тому напис на кшталт "Адміністрація відповідальності не несе" сам по собі не скасовує відповідальність, яка може виникати у магазину за передане на зберігання майно.

Якщо речі зникли з комірки 

Якщо після повернення до камери схову ви виявили, що речі зникли, діяти потрібно одразу.

Насамперед варто:

  • повідомити адміністрацію магазину про зникнення;
  • викликати поліцію та наполягати на реєстрації заяви;
  • скласти максимально детальний перелік усіх речей, які зникли;
  • попросити адміністрацію зберегти записи камер відеоспостереження.

Останній пункт особливо важливий, адже відео з камер може стати доказом під час розгляду ситуації.

Коли магазин повинен компенсувати збитки

Цивільний кодекс України передбачає відповідальність зберігача за втрату або пошкодження переданого йому майна. Згідно зі статтями 950-951 ЦК України, у разі втрати або пошкодження речі зберігач має відшкодувати завдані збитки.

Якщо адміністрація магазину визнавати відповідальність або компенсувати вартість майна добровільно не погоджується, покупець може звернутися до суду з вимогою про відшкодування вартості втрачених речей.

Які речі краще не залишати в камері схову

Навіть якщо магазин відповідає за передане на зберігання майно, покупцям варто бути обережними з особливо цінними речами.

Не рекомендується залишати в камері схову:

  • документи;
  • великі суми готівки;
  • ювелірні прикраси та інші дорогі предмети.

Проблема може виникнути не лише через сам факт крадіжки, а й через необхідність довести, що конкретна річ дійсно перебувала у залишеній сумці чи пакеті. Тому перед передачею речей до камери схову краще забрати із собою все особливо цінне, навіть якщо магазин формально несе відповідальність за збереження майна.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, чи доведеться сплачувати за випадково пошкоджений товар у магазині. Покупці у магазині іноді можуть ненавмисно розбити товар, зачепивши пляшку на полиці або випадково випустивши її з рук. Зазвичай працівники змушують за це заплатити.

Також Новини.LIVE повідомляли, що означає маркування на овочах і фруктах в місцевих супермаркетах. Ідеально блискучі яблука, цитрусові чи груші на полицях супермаркетів — результат не лише ретельного догляду в садах, а й спеціальної обробки після збору врожаю. Щоб захистити поверхню плодів від висихання, псування та подовжити термін їх зберігання, виробники вкривають їх спеціальними харчовими восками.

штраф магазини компенсація супермаркет права
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак

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