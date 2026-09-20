Штрафи до 5 100 грн: яке покарання передбачено за збирання дров у лісі

Дрова. Фото: Pexels

Із поступовим наближенням опалювального сезону питання заготівлі дров для обігріву власних осель стає як ніколи актуальним. Проте самовільний похід до лісу з пилкою чи сокирою може закінчитися чималим штрафом від екологів та поліції.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, що громадяни можуть забирати вільно у лісі для власних потреб, а за що доведеться відповідати перед законом та сплатити чималу суму штрафу.

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Сухі гілки — можна, сухостій — за дозволом

Екологи та лісівники наголошують, що без спеціальних документів збирати можна далеко не все, що лежить під ногами.

Дозволено вільно збирати:

сухі гілки;

хвою;

листя та кора, які вже лежать на землі;

а також дикорослі ягоди;

гриби й трави, що не внесені в Червону книгу.

А от окремого дозволу буде потребувати заготівля повалених дерев, сухостою та вивезення великих обсягів деревини. Суворо заборонено зрізати чи спилювати будь-які дерева — як живі, так і повністю сухостійні. Взагалі жодних дерев чіпати не можна.

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Будь-яка самовільна рубка кваліфікується як незаконна й тягне за собою адміністративну або навіть кримінальну відповідальність із накладенням штрафів.

Які штрафи передбачені за порушення

Раніше ми розповідали про суми штрафів у липні 2026 року за незаконну вирубку дерев. У вересні вони залишаються незмінними.

Відповідно до статті 65 Кодексу України про адміністративні правопорушення, це наступні суми:

від 510 до 1 700 гривень — для громадян;

від 2550 до 5 100 гривень — для посадових осіб.

Якщо вирубкою деревини займався неповнолітній, до відповідальность притягнуть його батьків або законних представників. Коли знищення дерев зазнало значних збитків, то у таких випадках вже може бути притягнення не до адміністративної, а до кримінальної відповідальності.

Як безпечно заготовити дрова

Аби не перетворити заготівлю палива на судові проблеми, фахівці радять не йти в ліс самовільно. Не намагайтеся розпилювати стовбури чи розчищати лісосмуги самостійно.

Найзаконнішим методом лишається придбати дрова у лісництва вашої громади або замовити доставку за фіксованою ціною.

Якщо ж є бажання самостійно заготовити деревину на дрова, необхідно звернутись до лісогосподарства вашої місцевості. Також слід мати певні дозволи на вирубку дерев у конкретній ділянці лісу. Це так званий "лісорубний квиток".

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як картопляне лушпиння у парі з дровами може обігріти оселю. Окрім закупівлі дров на зиму, варто не забути подбати про піч або камін в будинку. Адже хороша деревина разом з окремими компонентами дозволить не лише обігріти весь будинок, а й видалити нагар.

Також Новини.LIVE повідомляли про пільги на дрова, якими можуть скористатись учасники бойових дій. Ветерани, які проживають у будинках без центрального опалення, можуть скористатися пільгою на придбання твердого палива та скрапленого газу. У 2026 році знижка на дрова становить 75% у межах установлених норм.