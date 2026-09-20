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Главная Экономика Штраф или уголовная ответственность: какие дрова нельзя собирать в лесу

Штраф или уголовная ответственность: какие дрова нельзя собирать в лесу

Ua ru
20 сентября 2026 14:10
Штрафы до 5 100 грн: какое наказание предусмотрено за сбор дров в лесу
Дрова. Фото: Pexels

С приближением отопительного сезона вопрос заготовки дров для обогрева собственных домов становится как никогда актуальным. Однако самовольный поход в лес с пилой или топором может обернуться немалым штрафом со стороны экологов и полиции.

Сайт Новини.LIVE выяснил, что граждане могут свободно забирать в лесу для собственных нужд, а за что придется отвечать перед законом и выплатить немалую сумму штрафа.

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Сухие ветки — можно, сухостой — с разрешения

Экологи и лесоводы подчеркивают, что без специальных документов собирать можно далеко не всё, что лежит под ногами.

Разрешено свободно собирать:

  • сухие ветки;
  • хвою;
  • листья и кору, которые уже лежат на земле;
  • а также дикорастущие ягоды;
  • грибы и травы, не занесенные в Красную книгу.

А вот отдельного разрешения потребует заготовка поваленных деревьев, сухостоя и вывоз больших объемов древесины. Строго запрещено срезать или спиливать любые деревья — как живые, так и полностью высохшие. Вообще никакие деревья трогать нельзя.

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Любая самовольная рубка квалифицируется как незаконная и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность с наложением штрафов.

Какие штрафы предусмотрены за нарушение

Ранее мы рассказывали о суммах штрафов в июле 2026 года за незаконную вырубку деревьев. В сентябре они остаются неизменными.

В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это следующие суммы:

  • от 510 до 1 700 гривен — для граждан;
  • от 2 550 до 5 100 гривен — для должностных лиц.

Если вырубкой древесины занимался несовершеннолетний, к ответственности привлекут его родителей или законных представителей. Если в результате уничтожения деревьев был нанесен значительный ущерб, то в таких случаях может последовать не административное, а уголовное преследование.

Как безопасно заготовить дрова

Чтобы заготовка топлива не обернулась судебными проблемами, специалисты советуют не ходить в лес самовольно. Не пытайтесь распиливать стволы или расчищать лесополосы самостоятельно.

Самым законным способом остается приобрести дрова в лесничестве вашей общины или заказать доставку по фиксированной цене.

Если же вы хотите самостоятельно заготовить древесину на дрова, необходимо обратиться в лесохозяйственную организацию вашей местности. Также следует иметь соответствующие разрешения на вырубку деревьев на конкретном участке леса. Это так называемый "лесорубный билет".

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как картофельная шелуха в сочетании с дровами может обогреть дом. Помимо закупки дров на зиму, не стоит забывать позаботиться о печи или камине в доме. Ведь хорошая древесина вместе с отдельными компонентами позволит не только обогреть весь дом, но и удалить нагар.

Также Новини.LIVE сообщали о льготах на дрова, которыми могут воспользоваться участники боевых действий. Ветераны, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм.

отопительный сезон штрафы зима лес дрова твердое топливо
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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