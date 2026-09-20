Штрафы до 5 100 грн: какое наказание предусмотрено за сбор дров в лесу

Штраф или уголовная ответственность: какие дрова нельзя собирать в лесу
С приближением отопительного сезона вопрос заготовки дров для обогрева собственных домов становится как никогда актуальным. Однако самовольный поход в лес с пилой или топором может обернуться немалым штрафом со стороны экологов и полиции.
Сайт Новини.LIVE выяснил, что граждане могут свободно забирать в лесу для собственных нужд, а за что придется отвечать перед законом и выплатить немалую сумму штрафа.
Сухие ветки — можно, сухостой — с разрешения
Экологи и лесоводы подчеркивают, что без специальных документов собирать можно далеко не всё, что лежит под ногами.
Разрешено свободно собирать:
- сухие ветки;
- хвою;
- листья и кору, которые уже лежат на земле;
- а также дикорастущие ягоды;
- грибы и травы, не занесенные в Красную книгу.
А вот отдельного разрешения потребует заготовка поваленных деревьев, сухостоя и вывоз больших объемов древесины. Строго запрещено срезать или спиливать любые деревья — как живые, так и полностью высохшие. Вообще никакие деревья трогать нельзя.
Любая самовольная рубка квалифицируется как незаконная и влечет за собой административную или даже уголовную ответственность с наложением штрафов.
Какие штрафы предусмотрены за нарушение
Ранее мы рассказывали о суммах штрафов в июле 2026 года за незаконную вырубку деревьев. В сентябре они остаются неизменными.
В соответствии со статьёй 65 Кодекса Украины об административных правонарушениях, это следующие суммы:
- от 510 до 1 700 гривен — для граждан;
- от 2 550 до 5 100 гривен — для должностных лиц.
Если вырубкой древесины занимался несовершеннолетний, к ответственности привлекут его родителей или законных представителей. Если в результате уничтожения деревьев был нанесен значительный ущерб, то в таких случаях может последовать не административное, а уголовное преследование.
Как безопасно заготовить дрова
Чтобы заготовка топлива не обернулась судебными проблемами, специалисты советуют не ходить в лес самовольно. Не пытайтесь распиливать стволы или расчищать лесополосы самостоятельно.
Самым законным способом остается приобрести дрова в лесничестве вашей общины или заказать доставку по фиксированной цене.
Если же вы хотите самостоятельно заготовить древесину на дрова, необходимо обратиться в лесохозяйственную организацию вашей местности. Также следует иметь соответствующие разрешения на вырубку деревьев на конкретном участке леса. Это так называемый "лесорубный билет".
С чем еще стоит ознакомиться
Недавно Новини.LIVE рассказывали, как картофельная шелуха в сочетании с дровами может обогреть дом. Помимо закупки дров на зиму, не стоит забывать позаботиться о печи или камине в доме. Ведь хорошая древесина вместе с отдельными компонентами позволит не только обогреть весь дом, но и удалить нагар.
Также Новини.LIVE сообщали о льготах на дрова, которыми могут воспользоваться участники боевых действий. Ветераны, проживающие в домах без центрального отопления, могут воспользоваться льготой на приобретение твёрдого топлива и сжиженного газа. В 2026 году скидка на дрова составляет 75% в пределах установленных норм.