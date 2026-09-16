Отопление дома в 2026 году: как картофельная шелуха помогает очистить печь и удвоить тепло

Пламя. Фото: Pexels

Отопительный сезон в Украине начнется совсем скоро. Помимо закупки дров на зиму, не стоит забывать позаботиться о печи или камине в доме. Ведь качественная древесина в сочетании с отдельными компонентами позволит не только обогреть весь дом, но и удалить нагар. Обычная картофельная шелуха, которая обычно попадает в мусор, способна упростить удаление опасного нагара и снизить риск возгорания в доме.

Сайт Новини.LIVE выяснял, какими полезными свойствами обладает картофельная шелуха.

Реклама

Как шелуха помогает дровам

Сочетание дров и картофельной шелухи позволяет максимально эффективно обогреть дом без лишних затрат топлива.

Чтобы крахмал и активные вещества, выделяющиеся при сгорании картофеля, вступили в реакцию, важно соблюдать четкую последовательность действий:

печь необходимо хорошо разогреть, чтобы внутри образовалась высокая температура и стабильный жар;

высушенную картофельную шелуху высыпают прямо на раскаленные угли;

дверцу печи или топки плотно закрывают на 15–20 минут.

После очистки каналов тепло начинает распределяться гораздо более равномерно. Однако для достижения максимального комфорта эксперты советуют обратить внимание на интерьер вокруг печи. Свободное пространство вблизи прогретых стенок позволяет горячему воздуху беспрепятственно циркулировать по помещению. Мебель, тяжелые шторы или декоративные элементы не должны перекрывать путь тепловым потокам, иначе значительная часть энергии будет тратиться впустую.

Читайте также:

Что такое креозот и почему он образуется

Каждый раз при сжигании сосны, ели или других пород древесины на стенках дымохода оседает креозот. Это черный, смолистый и чрезвычайно легковоспламеняющийся налет. Именно он является главной причиной пожаров в дымоходах. Метод с картофелем заключается в том, что при сгорании высушенной шелухи выделяются вещества, которые вступают в химическую реакцию с нагаром и подсушивают его. Сухой креозот значительно легче отслаивается и удаляется.

Чтобы обезопасить дымоход, необходимо:

Очистить несколько крупных сырых картофелин. Поскольку сырой картофель на 79% состоит из воды, шелуху нужно разложить в сухом месте на 1–2 дня до полного высыхания. Разведите огонь в камине и осторожно бросьте сухую шелуху прямо в пламя к дровам.

Лишь профилактическая мера

Следует понимать, что сжигание картофельной шелухи лишь подсушивает накопившийся смолистый слой, но не предотвращает появление нового и не удаляет сажу самостоятельно. Этот способ является отличным первым этапом перед механической очисткой специальными средствами. Для полной безопасности специалисты советуют периодически привлекать профессионалов, услуги которых в среднем стоят от 3 тысяч гривен. Ведь риски, связанные с пожаром, значительно превышают расходы на обслуживание.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как самостоятельно обеспечить себя дровами без существенных затрат. Каждый год в преддверии зимы владельцам домов приходится рассчитывать, сколько денег уйдет на отопление. Дрова дорожают, их нужно покупать, привозить, складывать, а потом еще беспокоиться, хватит ли запаса до конца холодов.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоят самые дешевые дрова. Сейчас государственные лесничества предлагают самые выгодные цены на рынке, позволяя оформить заказ прямо из дома через специализированный веб-портал. Впрочем, чтобы вовремя получить нужный объем дров, потребителям следует учитывать четко установленные государственные лимиты и разницу в стоимости в зависимости от породы древесины.