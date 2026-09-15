Отопление из собственного сада: какие деревья посадить, чтобы не тратиться на дрова каждый год

Люди сажают дерево. Фото: Magnific

Каждый год в преддверии зимы владельцам домов приходится рассчитывать, сколько денег уйдет на отопление. Дрова дорожают, их нужно покупать, привозить, складывать, а потом еще беспокоиться, хватит ли запаса до конца холодов. Но есть способ постепенно сократить такие расходы — выращивать деревья для будущей заготовки древесины на собственном участке. Для этого достаточно заранее спланировать, где посадить саженцы и какие именно породы выбрать.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на издание KB.pl.

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Энергетическая ива

Если хочется получить результат как можно быстрее, стоит обратить внимание на растения, которые быстро набирают массу и нормально переносят регулярную обрезку. Одной из таких является энергетическая ива, которую выращивают именно ради биомассы и возобновляемого топлива.

Она хорошо растет при густой посадке, особенно во влажных местах. Через несколько лет растения можно срезать почти под корень и получить значительное количество древесины.

Главное преимущество ивы в том, что после обрезки ее не нужно высаживать заново. Достаточно оставить пеньки — растение отрастет из той же корневой системы.

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Гибридный тополь

Для него лучше найти достаточно свободного места, ведь корневая система дерева быстро разрастается и может мешать другим растениям. Тополя хорошо сажать по краям участка. Там они могут одновременно выполнять роль зеленой защиты от ветра и помогать бороться с эрозией почвы.

При регулярной обрезке тополь может стать стабильным источником древесины для дров.

Какие породы обеспечат дровами на десятилетия

Если есть возможность подождать подольше, для будущего отопления можно посадить твердые породы. Граб, бук, дуб и ясень считаются качественным топливом. Они горят долго и равномерно, дают много тепла и оставляют мало пепла.

Такие деревья часто выбирают владельцы домов, которые отапливают жилье камином или твердотопливной печью. Но этот вариант требует терпения. Дереву могут понадобиться годы или даже десятилетия, чтобы достичь размера, при котором его заготовка будет иметь смысл. Зато впоследствии древесина может стать основным источником тепла для дома.

Как спланировать будущий запас дров

Быстрорастущие деревья лучше высаживать подальше от патио, газона и огорода, чтобы они не мешали другим зонам участка. При этом специалисты советуют сочетать быстрорастущие деревья с медленнорастущими твердыми породами. Так не придется вырубать весь участок одновременно. Сад будет постепенно обновляться, а запас дров — пополняться.

Ранее Новини.LIVE писали, сколько стоят дрова в государственных лесничествах перед отопительным сезоном. Цена кубометра зависит от породы и группы древесины и в настоящее время начинается от 822 гривен. Заказать топливо можно онлайн через "ДроваЄ", но на один сезон разрешено приобрести не более 15 кубометров.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие дрова лучше покупать для отопления дома зимой. Твердые породы дольше горят и дают больше тепла, тогда как сосна и ольха сгорают быстрее, но стоят дешевле. На расходы также влияют влажность древесины, утепление дома и способ отопления.