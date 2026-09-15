Опалення з власного саду: які дерева посадити, щоб не витрачатися на дрова щороку

Люди саджають дерево. Фото: Magnific

Щороку напередодні зими власникам будинків доводиться рахувати, скільки грошей піде на опалення. Дрова дорожчають, їх потрібно купувати, привозити, складати, а потім ще перейматися, чи вистачить запасу до кінця холодів. Але є спосіб поступово зменшити такі витрати — вирощувати дерева для майбутньої заготівлі деревини на власній ділянці. Для цього достатньо заздалегідь спланувати, де посадити саджанці і які саме породи вибрати.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на видання KB.pl.

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Енергетична верба

Якщо хочеться отримати результат якомога швидше, варто звернути увагу на рослини, які швидко набирають масу і нормально переносять регулярне обрізання. Однією з таких є енергетична верба, яку вирощують саме заради біомаси та відновлюваного палива.

Вона добре росте при густій посадці, особливо у вологих місцях. За кілька років рослини можна зрізати майже під корінь і отримати значну кількість деревини.

Головна перевага верби в тому, що після зрізання її не потрібно висаджувати заново. Достатньо залишити пеньки — рослина відросте з тієї самої кореневої системи.

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Гібридна тополя

Для неї краще знайти достатньо вільного місця, адже коренева система дерева швидко розростається і може заважати іншим рослинам. Тополі добре садити по краях ділянки. Там вони можуть одночасно виконувати роль зеленого захисту від вітру та допомагати боротися з ерозією ґрунту.

При регулярному обрізанні тополя може стати стабільним джерелом деревини для дров.

Які породи забезпечать дровами на десятиліття

Якщо є можливість чекати довше, для майбутнього опалення можна посадити тверді породи. Граб, бук, дуб і ясен вважаються якісним паливом. Вони горять довго та рівномірно, дають багато тепла і залишають мало попелу.

Такі дерева часто обирають власники будинків, які опалюють житло каміном або твердопаливною піччю. Але цей варіант потребує терпіння. Дереву можуть знадобитися роки або навіть десятиліття, щоб досягти розміру, за якого його заготівля матиме сенс. Зате згодом деревина може стати основним джерелом тепла для будинку.

Як спланувати майбутній запас дров

Швидкорослі дерева краще висаджувати подалі від патіо, газону та городу, щоб вони не заважали іншим зонам ділянки. При цьому фахівці радять поєднувати швидкорослі дерева з повільнішими твердими породами. Так не доведеться вирубувати всю ділянку одночасно. Сад поступово оновлюватиметься, а запас дров — поповнюватиметься.

Раніше Новини.LIVE писали, скільки коштують дрова у державних лісництвах перед опалювальним сезоном. Ціна кубометра залежить від породи та групи деревини й нині стартує від 822 гривень. Замовити паливо можна онлайн через "ДроваЄ", але на один сезон дозволено придбати не більше 15 кубометрів.

Також Новини.LIVE розповідали, які дрова краще купувати для опалення будинку взимку. Тверді породи довше горять і дають більше тепла, тоді як сосна та вільха швидше згорають, але коштують дешевше. На витрати також впливають вологість деревини, утеплення будинку та спосіб опалення.