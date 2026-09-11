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Головна Економіка Від 822 грн за кубометр: скільки коштують найдешевші дрова

Від 822 грн за кубометр: скільки коштують найдешевші дрова

Ua ru
11 вересня 2026 14:10
Ціни на дрова 2026: скільки коштує кубометр твердих та м'яких порід
Чоловік заготавлює дрова. Фото: УНІАН

Напередодні чергового опалювального сезону українці активно закуповують паливну деревину для обігріву своїх осель. Наразі державні лісництва пропонують найвигідніші розцінки на ринку, дозволяючи оформити замовлення прямо з дому через спеціалізований вебпортал. Втім, аби вчасно отримати потрібний обсяг дров, споживачам варто враховувати чітко встановлені державні ліміти та різницю у вартості залежно від породи деревини. 

Сайт Новини.LIVE дізнавався про актуальну вартість деревини у першій декаді вересня та обмеження, які діють на купівлю дров. 

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Вартість деревини в лісництвах за групами

Придбати дрова можна через офіційний державний сервіс "ДроваЄ". Там зібрані пропозиції від лісництв з усіх регіонів країни. Ціни не є фіксованими, тож вибір залежать від області та категорії деревини.

Станом на першу декаду вересня ціни у державних лісництвах становлять:

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  • перша група (твердолисті — дуб, бук, граб) становить від 1 254 до 1 380 гривень за кубометр;
  • Друга група (здебільшого хвойні породи) у середньому обійдеться в 1 020 гривень за кубометр;
  • третя група (найдешевші м'яколисті — тополя, осика тощо) вийде від 822 до 840 гривень за кубометр.  

Кожен громадянин має право придбати до 15 кубометрів дров на один опалювальний сезон.

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Де найпростіше купувати дрова

З активним розвитком діджиталізації, процес купівлі повністю цифровізований.

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Проте вимагає дотримання чіткого алгоритму дій:  

  1. Зайдіть на сайт "ДроваЄ" та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису чи ID.GOV.UA.  
  2. Вкажіть вашу адресу, оберіть із запропонованих найближчого постачальника, а також потрібний вид деревини та необхідний обсяг дров у межах 15 кубів.  
  3. Після підтвердження заявки узгодьте деталі й розрахуйтеся онлайн. За потреби можна замовити доставку, проте її вартість оплачується окремо за домовленістю.
  4. Під час прийому товару необхідно обов’язково пред'явити документ, що посвідчує особу, та картку платника податків (РНОКПП).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де можна купити дрова від 840 до 1 380 гривень. Через гостру нестачу робочих рук українці все частіше відмовляються від купівлі дешевих необроблених колод із лісосік на користь готової продукції. Аби не витрачати час та сили на розпилювання й розколювання, споживачі віддають перевагу колотим дровам.

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Також Новини.LIVE повідомляли, яку породу деревини найвигідніше купувати. Адже купуючи дрова на зиму, можна легко зробити помилку. Одні поліна можуть довго тримати жар, а інші — швидко згоріти, змусивши вас витратити більше палива за зиму.

опалювальний сезон зима ціни дрова деревина тверде паливо
Матвій Кулак - редактор економічних новин
Автор:
Матвій Кулак
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