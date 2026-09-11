Ціни на дрова 2026: скільки коштує кубометр твердих та м'яких порід

Чоловік заготавлює дрова. Фото: УНІАН

Напередодні чергового опалювального сезону українці активно закуповують паливну деревину для обігріву своїх осель. Наразі державні лісництва пропонують найвигідніші розцінки на ринку, дозволяючи оформити замовлення прямо з дому через спеціалізований вебпортал. Втім, аби вчасно отримати потрібний обсяг дров, споживачам варто враховувати чітко встановлені державні ліміти та різницю у вартості залежно від породи деревини.

Сайт Новини.LIVE дізнавався про актуальну вартість деревини у першій декаді вересня та обмеження, які діють на купівлю дров.

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Вартість деревини в лісництвах за групами

Придбати дрова можна через офіційний державний сервіс "ДроваЄ". Там зібрані пропозиції від лісництв з усіх регіонів країни. Ціни не є фіксованими, тож вибір залежать від області та категорії деревини.

Станом на першу декаду вересня ціни у державних лісництвах становлять:

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перша група (твердолисті — дуб, бук, граб) становить від 1 254 до 1 380 гривень за кубометр;

Друга група (здебільшого хвойні породи) у середньому обійдеться в 1 020 гривень за кубометр;

третя група (найдешевші м'яколисті — тополя, осика тощо) вийде від 822 до 840 гривень за кубометр.

Кожен громадянин має право придбати до 15 кубометрів дров на один опалювальний сезон.

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Де найпростіше купувати дрова

З активним розвитком діджиталізації, процес купівлі повністю цифровізований.

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Проте вимагає дотримання чіткого алгоритму дій:

Зайдіть на сайт "ДроваЄ" та авторизуйтеся за допомогою електронного підпису чи ID.GOV.UA. Вкажіть вашу адресу, оберіть із запропонованих найближчого постачальника, а також потрібний вид деревини та необхідний обсяг дров у межах 15 кубів. Після підтвердження заявки узгодьте деталі й розрахуйтеся онлайн. За потреби можна замовити доставку, проте її вартість оплачується окремо за домовленістю. Під час прийому товару необхідно обов’язково пред'явити документ, що посвідчує особу, та картку платника податків (РНОКПП).

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, де можна купити дрова від 840 до 1 380 гривень. Через гостру нестачу робочих рук українці все частіше відмовляються від купівлі дешевих необроблених колод із лісосік на користь готової продукції. Аби не витрачати час та сили на розпилювання й розколювання, споживачі віддають перевагу колотим дровам.

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Також Новини.LIVE повідомляли, яку породу деревини найвигідніше купувати. Адже купуючи дрова на зиму, можна легко зробити помилку. Одні поліна можуть довго тримати жар, а інші — швидко згоріти, змусивши вас витратити більше палива за зиму.