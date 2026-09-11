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Главная Экономика От 822 грн за кубометр: сколько стоят самые дешевые дрова

От 822 грн за кубометр: сколько стоят самые дешевые дрова

Ua ru
11 сентября 2026 14:10
Цены на дрова в 2026 году: сколько стоит кубометр твердых и мягких пород
Мужчина заготавливает дрова. Фото: УНИАН

В преддверии очередного отопительного сезона украинцы активно закупают дрова для обогрева своих домов. В настоящее время государственные лесничества предлагают самые выгодные цены на рынке, позволяя оформить заказ прямо из дома через специализированный веб-портал. Однако, чтобы вовремя получить необходимый объем дров, потребителям следует учитывать четко установленные государственные лимиты и разницу в стоимости в зависимости от породы древесины.

Сайт Новини.LIVE узнал об актуальной стоимости древесины в первой декаде сентября и ограничениях, действующих при покупке дров.

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Стоимость древесины в лесничествах по группам

Приобрести дрова можно через официальный государственный сервис "ДроваЄ". Там собраны предложения от лесничеств из всех регионов страны. Цены не являются фиксированными, поэтому выбор зависит от области и категории древесины.

По состоянию на первую декаду сентября цены в государственных лесничествах составляют:

  • первая группа (твердолиственные породы — дуб, бук, граб) — от 1 254 до 1 380 гривен за кубометр;
  • вторая группа (в основном хвойные породы) в среднем обойдется в 1 020 гривен за кубометр;
  • третья группа (самые дешёвые лиственные породы — тополь, осина и т. п.) — от 822 до 840 гривен за кубометр.

Каждый гражданин имеет право приобрести до 15 кубометров дров на один отопительный сезон.

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Где проще всего покупать дрова

С активным развитием цифровизации процесс покупки полностью оцифрован.

Однако он требует соблюдения четкого алгоритма действий:

  1. Зайдите на сайт "ДроваЄ" и авторизуйтесь с помощью электронной подписи или ID.GOV.UA.
  2. Укажите свой адрес, выберите из предложенных ближайшего поставщика, а также нужный вид древесины и необходимый объем дров в пределах 15 кубов.
  3. После подтверждения заявки согласуйте детали и оплатите онлайн. При необходимости можно заказать доставку, однако ее стоимость оплачивается отдельно по договоренности.
  4. При получении товара необходимо обязательно предъявить документ, удостоверяющий личность, и карточку налогоплательщика (РНОКПП).

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, где можно купить дрова по цене от 840 до 1 380 гривен. Из-за острой нехватки рабочей силы украинцы все чаще отказываются от покупки дешевых необработанных бревен с лесосек в пользу готовой продукции. Чтобы не тратить время и силы на распиловку и раскалывание, потребители отдают предпочтение колотым дровам.

Также Новини.LIVE сообщали, какую породу древесины выгоднее всего покупать. Ведь, приобретая дрова на зиму, можно легко ошибиться. Одни поленья могут долго держать жар, а другие — быстро сгореть, заставив вас потратить больше топлива за зиму.

отопительный сезон зима цены дрова древесина твердое топливо
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

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