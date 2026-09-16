Обігрів будинку у 2026 році: як картопляне лушпиння допомагає очистити піч та подвоїти тепло

Полум'я. Фото: Pexels

Опалювальний сезон в Україні розпочнеться зовсім скоро. Окрім закупівлі дров на зиму, варто не забути подбати про піч або камін в будинку. Адже хороша деревина разом з окремими компонентами дозволить не лише обігріти весь будинок, а й видалити нагар. Звичайне картопляне лушпиння, яке зазвичай потрапляє у смітник, здатне спростити видалення небезпечного нагару та знизити ризик займання в будинку.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, які корисні властивості має картопляне лушпиння.

Реклама

Як лушпиння допомогає дровам

Поєднання дров і картопляного лушпиння дозволяє максимально ефективно обігріти оселю без зайвих витрат палива.

Щоб крохмаль та активні речовини, які виділяються під час згоряння картоплі, вступили в реакцію, важливо дотримуватися чіткої послідовності дій:

піч необхідно добре розпалити, щоб усередині утворилася висока температура та стабільний жар;

висушені картопляні шкірки висипають прямо на розпечене вугілля;

дверцята печі або топки щільно закривають на 15–20 хвилин.

Після очищення каналів тепло починає розподілятися значно рівномірніше. Проте для досягнення максимального комфорту, експерти радять звернути увагу на інтер'єр навколо печі. Вільний простір поблизу прогрітих стінок дозволяє гарячому повітрю безперешкодно циркулювати приміщенням. Меблі, важкі штори чи декоративні елементи не повинні перекривати шлях тепловим потокам, інакше значна частина енергії витрачатиметься марно.

Читайте також:

Що таке креозот і чому він виникає

Щоразу під час спалювання сосни, ялини чи інших порід деревини на стінках димоходу осідає креозот. Це чорний, смолистий і надзвичайно легкозаймистий наліт. Саме він є головною причиною пожеж у димарях. Метод із картоплею полягає в тому, що під час згоряння висушеного лушпиння виділяються речовини, які вступають у хімічну реакцію з нагаром і підсушують його. Сухий креозот значно легше відшаровується та видаляється.

Щоб убезпечити димохід, необхідно:

Почистити кілька великих сирих картоплин. Оскільки сира картопля на 79% складається з води, лушпиння треба розкласти в сухому місці на 1-2 дні до повного висихання. Розпаліть вогонь у каміні та обережно киньте сухе лушпиння прямо в полум'я до дров.

Лише превентивний захід

Варто розуміти, що спалювання картопляного лушпиння лише підсушує накопичений смолистий шар, але не запобігає появі нового та не вигребе сажу самостійно. Цей спосіб є чудовим першим етапом перед механічним чищенням спеціальними засобами. Задля повної безпеки фахівці радять періодично залучати професіоналів, послуги яких у середньому коштують від 3 тисяч гривень. Адже ризики від пожежі значно перевищують кошти на обслуговування.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як забезпечити себе дровами самостійно без суттєвих витрат. Щороку напередодні зими власникам будинків доводиться рахувати, скільки грошей піде на опалення. Дрова дорожчають, їх потрібно купувати, привозити, складати, а потім ще перейматися, чи вистачить запасу до кінця холодів.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують найдешевші дрова. Наразі державні лісництва пропонують найвигідніші розцінки на ринку, дозволяючи оформити замовлення прямо з дому через спеціалізований вебпортал. Втім, аби вчасно отримати потрібний обсяг дров, споживачам варто враховувати чітко встановлені державні ліміти та різницю у вартості залежно від породи деревини.