Возврат денег за бракованный товар: какие права имеют покупатели в 2026 году

Женщина в отделе детских игрушек. Фото: Новини.LIVE

Бывает так, что купили вещь, обнаружили брак и решили вернуть ее в магазин. Но вместо денег продавец обещает разобраться позже, перестает отвечать на сообщения или вообще отказывает. В такой ситуации покупатель может защитить свои права. Также известны сроки, в течение которых магазин должен вернуть деньги.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Госпродпотребслужбу.

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Когда покупателю обязаны вернуть деньги

Если товар оказался бракованным и имеет серьезный недостаток, покупатель может потребовать возврата денег или замены товара. При этом магазин должен вернуть средства в тот же день.

Если сделать это сразу невозможно, покупатель и продавец могут договориться о другой дате. Но ждать дольше недели клиент не должен.

Что делать, если продавец отказывается возвращать деньги

Если продавец игнорирует просьбу, лучше обратиться к нему в письменной форме. В заявлении необходимо указать:

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какой товар был приобретен и когда;

сколько за него заплатили;

почему вы хотите вернуть покупку;

какую именно сумму просите вернуть.

К заявлению желательно приложить копию чека или другого документа, подтверждающего покупку и оплату. А если товар заказывался через интернет, могут понадобиться электронный договор, уведомление о заказе и документы о доставке.

Также лучше сохранить переписку с магазином, скриншоты страницы товара и фотографии обнаруженного брака — это поможет подтвердить, что человек действительно купил товар, обращался за возвратом денег и получил отказ или остался без ответа.

Куда жаловаться на продавца

Если продавец по-прежнему отказывается возвращать деньги, покупатель может обратиться в Госпродпотребслужбу. В жалобе необходимо описать ситуацию и приложить документы, подтверждающие покупку и обращение в магазин.

Особенно внимательными следует быть тем, кто покупал товар через интернет. В заявлении желательно указать название магазина, адрес его сайта, данные продавца и контакты, если они известны. Одного лишь названия интернет-магазина или ссылки на его страницу обычно недостаточно.

При этом в Госпродпотребслужбе не гарантируют, что продавца сразу признают виновным. Служба проверит обстоятельства и решит, какие меры можно принять в данной ситуации.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, может ли магазин заставлять покупателей оставлять сумки в камере хранения и кто будет отвечать за пропавшие вещи. Сдавать личные вещи человек может добровольно, а после их передачи на хранение магазин будет нести ответственность за потерю. Если вещи пропали, нужно сообщить об этом администрации, обратиться в полицию и попросить сохранить записи с камер наблюдения.

Также Новини.LIVE писали, должен ли покупатель платить за случайно разбитый товар в магазине. Если бутылка упала из-за неудачного размещения на полке, ответственность будет зависеть от обстоятельств, а продавец не может принудительно взыскать деньги. Поэтому перед оплатой стоит выяснить, кто виноват в повреждении и есть ли основания требовать компенсацию.