Переводы денег между Украиной и ЕС: подробности нового закона

Женщина держит телефон и деньги. Фото: Новини.LIVE

Верховная Рада приняла закон, направленный на приведение украинской системы денежных переводов в соответствие с европейскими стандартами. Ожидается, что после вступления закона в силу переводить средства между Украиной и странами ЕС можно будет с минимальной комиссией или даже бесплатно. В то же время документ предусматривает создание реестра специальных банковских сейфовых ячеек, к информации из которого при определенных условиях смогут обращаться правоохранительные органы.

Более подробно об этом рассказал в эфире День.LIVE народный депутат Алексей Леонов.

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Что изменится для денежных переводов между Украиной и ЕС

По словам Леонова, главная цель принятого закона — внедрить европейские нормы движения средств между Украиной и Европейским Союзом. Для граждан это означает снижение расходов на переводы в обоих направлениях. В частности, человек, который будет отправлять деньги из Украины в ЕС или получать перевод из европейской страны, сможет рассчитывать на минимальную комиссию или ее полное отсутствие.

В то же время в приведенном пояснении не уточняется, когда именно новые условия начнут действовать для клиентов банков и от чего будет зависеть окончательный размер комиссий.

Создание реестра банковских сейфовых ячеек

Отдельное внимание в ходе обсуждения уделили положению о банковских сейфовых ячейках, которыми пользуются граждане. Как пояснил народный депутат, после вступления закона в силу Национальный банк должен объединить информацию о таких ячейках в едином реестре. Доступ к сведениям из него смогут получать правоохранительные органы.

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Леонов подчеркнул, что речь идет о норме, соответствующей европейским стандартам. Создание реестра не следует автоматически воспринимать как введение контроля и отслеживание движения средств граждан.

Смогут ли правоохранители проверять информацию о средствах без разрешения

Леонов отметил, что правоохранители должны иметь законные основания для получения информации. Обращение к реестру должно происходить на основании запроса.

"Если он просматривает ее незаконно, ему грозит уголовное дело", — подытожил Леонов.

Доступ к реестру будет ограниченным, а не открытым для свободного просмотра.

Принятый закон должен стать еще одним шагом к согласованию украинских финансовых правил с европейскими. В то же время практические условия переводов, сроки внедрения изменений и порядок работы нового реестра станут более понятными в ходе процесса.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, когда украинцам придется облагать налогом доходы из-за рубежа. Ведь получение заработка за пределами Украины еще не означает освобождение от уплаты налогов. Такие доходы включаются в общий годовой налогооблагаемый доход и подлежат декларированию.

Также Новини.LIVE сообщали, из-за каких ошибок при переводе средств банк закроет счет. Если по карте наблюдается нетипичная активность, финансовое учреждение имеет право потребовать объяснений. В частности, если на счет поступают крупные суммы.