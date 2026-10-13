Перевірка будинків у Польщі в 2026 році: скільки доведеться заплатити

Димохід будинку. Фото: Pexels

У Польщі власники та керівники будівель зобов'язані регулярно перевіряти стан димоходів і вентиляційних каналів. Польські правила передбачають не лише щорічний технічний огляд, а й регулярне очищення каналів залежно від виду опалення. Недотримання цієї вимоги може обернутися чималою сумою штрафу. Крім того, відсутність документів про перевірку здатна створити проблеми з отриманням страхового відшкодування у разі пожежі.

Сайт Новини.LIVE дізнавався скільки коштує така перевірка, як часто її треба проводити та що загрожує за недотримання таких вимог.

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Скільки коштує перевірка у 2026 році

Як повідомляє інформаційний портал Польщі, у 2026 році послуги спеціаліста з перевірки димоходів коштують від 150 до 450 злотих. У гривні це приблизно від 1 726 до 5 180 гривень. Остаточна сума залежить від населеного пункту, де розташована будівля, а також від кількості димових каналів, які потрібно оглянути.

Як часто потрібно перевіряти димоходи в Польщі

Відповідно до статті 62 польського Закону про будівництво, власники та керівники будівель повинні організовувати перевірку димоходів і вентиляційних каналів щонайменше один раз на рік. Проводити такий огляд має кваліфікований спеціаліст. За результатами перевірки оформлюється протокол, який підтверджує виконання обов'язкової вимоги.

Цей документ необхідний не лише для підтвердження проходження перевірки. Він також може мати значення у випадках пошкоджень, пов'язаних із несправністю димохідної системи. Для великих будівель площею понад 2 000 квадратних метрів передбачено суворіші вимоги. Їх потрібно перевіряти щонайменше двічі на рік.

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У Польщі періодичність очищення димових каналів визначається типом палива, яке використовують для опалення будівлі.

Дрова, вугілля та пелети. Димоходи необхідно очищати щонайменше раз на три місяці. Газове та рідке паливо. Очищення потрібно проводити не рідше одного разу на пів року. Вентиляційні канали. Їх необхідно очищати щонайменше раз на рік, а за певних умов — частіше.

Який штраф загрожує за відсутність перевірки

За невиконання обов'язку щодо перевірки димоходів у Польщі передбачено штраф до 500 злотих, що в гривневому еквіваленті дорівнює приблизно 5 756 гривень.

Однак фінансові наслідки можуть не обмежуватися адміністративним стягненням. Якщо в будівлі виникне пожежа через несправний димохід, відсутність документа про його перевірку може ускладнити отримання страхової компенсації. Власникам і керівникам будівель важливо не лише вчасно замовляти огляди та очищення каналів, а й зберігати документи, що підтверджують проведення необхідних робіт.

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