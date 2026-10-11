Автосервіс пошкодив машину або затягнув ремонт: як водію отримати відшкодування

Ремонт автомобілів на СТО. Фото: УНІАН

Ремонт автомобіля може закінчитися для власника додатковими витратами. Іноді майстри затягують строки, виставляють рахунки за роботи, про які раніше й мови не було, або повертають машину з новими несправностями. Водіям варто знати, коли можна вимагати усунення недоліків, повернення грошей, а в окремих випадках — ще й компенсацію за кожен день затримки ремонту.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією "Дорожнього адвокату".

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Скільки має заплатити СТО за затримку

Автосервіс повинен завершити ремонт у строк, який узгодив з власником машини. Якщо майстри затягують роботу, можна вимагати відшкодування.

Стаття 10 закону "Про захист прав споживачів" передбачає пеню в розмірі 3% вартості роботи за кожен день прострочення. Наприклад, якщо ремонт коштує 30 000 гривень, за один день затримки пеня становитиме 900 гривень. За 20 днів сума може зрости до 18 000 гривень.

Однак для цього треба довести, коли саме СТО мало закінчити ремонт. Тому ці строки краще завчасно зафіксувати в договорі, замовленні або іншому документі.

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Чи може СТО вимагати гроші за додаткові роботи

Буває, що водій залишає автомобіль для заміни однієї деталі, а під час ремонту майстри знаходять інші проблеми. Після цього сума в рахунку може виявитися значно більшою, ніж очікувалося.

Однак СТО має погоджувати з клієнтом додаткові роботи та їхню вартість. Робити додатковий ремонт на свій розсуд, а потім вимагати за це гроші автосервіс не може. Якщо майстри знайшли нову поломку, вони повинні повідомити власника та отримати його згоду на подальші роботи.

У разі суперечки водієві допоможуть договір, замовлення на ремонт, листування із сервісом та інші підтвердження домовленостей.

Що робити, якщо машину відремонтували погано

Поширена ситуація — автомобіль забрали з СТО, а несправність нікуди не зникла. Або після ремонту з’явилися нові проблеми. Тому під час отримання машини варто одразу перевірити її стан. Якщо щось не так — зафіксувати це до того, як підписувати документи про приймання.

Якщо ж несправність помітили вже після повернення автомобіля, також необхідно звернутися до СТО. Залежно від ситуації можна вимагати:

безоплатного усунення недоліків;

зменшення вартості ремонту;

відшкодування витрат на виправлення несправностей;

повернення грошей.

Якщо автосервіс заперечує свою провину, може знадобитися експертиза, яка встановить причину поломки.

Окремо передбачена відповідальність за пошкодження автомобіля або його деталей під час перебування на СТО. Тоді власник може вимагати відшкодування завданих збитків.

Як водію захистити свої права

Це набагато легше зробити, коли на руках є документи. Ремонт авто можна оформити, зокрема, як договір, наряд-замовлення, накладну чи квитанцію. У замовленні бажано вказати перелік робіт, їхню вартість, строки виконання та гарантійні умови.

Також потрібно зберігати чеки й документи про встановлені запчастини. У разі відмови СТО власник може звернутися до органу захисту прав споживачів або суду.

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