Кіт чи собака померли після лікування: коли ветеринар заплатить компенсацію

Тварина у ветеринарній клініці. Фото: Magnific

Якщо після лікування у ветеринарній клініці домашній улюбленець помер, у певних випадках власник може вимагати компенсацію через суд. Для цього потрібно довести, що ветеринар надав послугу неналежно і саме через це тварина зазнала шкоди. Йдеться не лише про її загибель. Приводом для спору може стати й погіршення стану після лікування.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Судово-юридичну газету.

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Що можна вимагати від ветеринара або клініки

Якщо ветеринар або клініка надавали послуги за гроші, між сторонами виникають правовідносини щодо їх надання. За порушення зобов’язань можуть зобов’язати компенсувати завдані збитки. Залежно від ситуації можна вимагати:

повернення грошей за неналежно надане лікування;

компенсацію витрат на повторне лікування;

відшкодування вартості медикаментів;

оплату аналізів, обстежень та інших процедур;

компенсацію іншої майнової шкоди, яку можна підтвердити документами.

Якщо послугу надав працівник ветеринарної клініки, у певних випадках відповідати за завдану шкоду може саме клініка як надавач послуг.

Що доведеться довести в суді

Власнику потрібно підтвердити кілька обставин:.

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Ветеринар справді надавав послуги. Для цього підійдуть договір або заявка, чеки й квитанції, ветеринарна картка, записи про огляди, призначення лікаря та результати аналізів. Ветеринар припустився помилки. Йдеться, наприклад, про неправильну тактику лікування, призначення препаратів без належних підстав, порушення порядку проведення процедури або ігнорування важливих обставин щодо стану тварини. Підтвердити такі порушення можуть висновки інших ветеринарів, медичні документи та експертні дослідження. Саме ця лікарська помилка спричинила шкоду. Найскладніше — довести причинний зв’язок. Наприклад, якщо тварина мала тяжке захворювання, факт її смерті не доводить провину ветеринара. Тому в таких справах особливо важливими можуть бути висновки незалежного ветеринарного спеціаліста або експерта.

Чи можна отримати компенсацію моральної шкоди

Цивільний кодекс передбачає таку можливість у разі порушення цивільних прав. Розмір та підстави компенсації суд оцінює з урахуванням обставин конкретної справи. Але власнику потрібно обгрунтувати таку вимогу та показати, у чому саме полягали його моральні страждання і як вони пов’язані з діями лікаря.

Чи може ветеринару загрожувати в'язниця

Кримінальна відповідальність можлива лише за умисне жорстоке поводження з твариною та дії, що призвели до її каліцтва або загибелі. Тому за професійну помилку або неналежне надання ветеринарної послуги малоймовірно притягнути лікаря до кримінальної відповідальності.

Хто має відповідати за шкоду

Відповідачем у суді може бути:

сам ветеринар, якщо він працював самостійно;

фізична особа-підприємець;

ветеринарна клініка;

інший суб’єкт господарювання, який надавав послугу.

Тому перед поданням позову важливо з’ясувати, з ким саме власник домовлявся про лікування та кому він платив за послуги.

Які документи варто зберегти

Якщо є підозра, що тварині завдали шкоди через неналежне лікування, не варто викидати документи після відвідування клініки. Власнику бажано зберегти:

ветеринарний паспорт;

результати аналізів;

висновки лікарів;

призначення препаратів;

чеки та рахунки;

фото і відео стану тварини;

листування з ветеринаром або клінікою;

документи про подальше лікування в іншій клініці.

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