Штрафи для власників собак у 2026 році: за що можуть покарати під час прогулянки

Прогулянка з собакою. Фото: Magnific

Багато українців звикли ходити з собакою не лише на прогулянку, а й у справах: забігти до магазину, посидіти на літньому майданчику кафе, пройтися парком або зайти на територію громадського простору. Але далеко не всюди домашньому улюбленцю дозволять бути поруч із господарем. Універсального списку таких місць немає — правила можуть відрізнятися залежно від міста. За їх порушення власнику може загрожувати не лише попередження, а й штраф.

Про це у коментарі РБК-Україна розповів юрист Євген Буліменко, передає Новини.LIVE.

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Чому правила відрізняються

Загальні вимоги до власників домашніх тварин визначає українське законодавство. Зокрема, господарі мають дбати про безпеку людей та інших тварин, стежити за поведінкою собаки та дотримуватися санітарних правил.

А от конкретні обмеження щодо місць, де можна перебувати із твариною, встановлює місцева влада. Тому те, що дозволено в одному місті, не обов'язково буде дозволено в іншому.

"В Україні не існує єдиного нормативного акта, який би врегульовував правила утримання домашніх тварин", — пояснив Буліменко.

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У столиці діють окремі правила для власників собак і котів. Вони визначають місця, куди приводити тварин не можна. Йдеться, зокрема, про магазини та кафе, якщо вони не призначені для відвідування з тваринами, заклади громадського харчування, медичні установи, заклади освіти та культури.

Також із собакою не можна заходити на дитячі та спортивні майданчики. Є виняток для собак-поводирів, які допомагають людям із порушеннями зору.

За собакою потрібно стежити і на прогулянці

Обмеження стосуються не лише того, куди господар приводить тварину. Власник також відповідає за поведінку собаки під час перебування у громадських місцях. Тварина не повинна становити небезпеку для людей, інших собак чи майна. Господар має контролювати її поведінку, дотримуватися правил вигулу та прибирати екскременти.

Окремі вимоги стосуються повідка та намордника. Закон також передбачає відповідальність за вигул собаки у місцях, які для цього не призначені.

Який штраф може отримати власник

За порушення правил утримання собак і котів відповідає стаття 154 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Покарати можуть, зокрема, за утримання тварини у місці, де це заборонено правилами, приведення собаки у заборонене громадське місце, вигул без повідка чи намордника у випадках, коли вони обов'язкові, а також за неприбирання за твариною.

За перше порушення для громадян передбачене попередження або штраф від 170 до 340 гривень. Якщо аналогічне порушення повторюється протягом року, сума зростає до 340–510 гривень.

Якщо через порушення правил постраждала людина або було пошкоджене її майно, штраф для громадянина може становити від 1700 до 3400 гривень. У такому випадку тварину можуть конфіскувати.

Раніше Новини.LIVE писали, де собакам можна купатися без ризику отримати штраф. Загальної заборони на купання тварин у водоймах немає, але місцева влада може встановлювати власні обмеження. За порушення правил утримання собак штраф може сягати 510 гривень, а якщо тварина завдала шкоди людині чи майну — до 3400 гривень.

Також Новини.LIVE розповідали, коли за годування безпритульних тварин можуть оштрафувати. Допомога котам чи собакам не є окремим порушенням, але відповідальність можлива за недотримання місцевих правил благоустрою. Штраф для громадян може сягати 1360 гривень.