Штрафы для владельцев собак в 2026 году: за что могут оштрафовать во время прогулки

Прогулка с собакой. Фото: Magnific

Многие украинцы привыкли выходить с собакой не только на прогулку, но и по делам: забежать в магазин, посидеть на летней террасе кафе, прогуляться по парку или зайти на территорию общественного места. Но далеко не везде домашнему питомцу разрешат находиться рядом с хозяином. Универсального списка таких мест нет — правила могут отличаться в зависимости от города. За их нарушение владельцу может грозить не только предупреждение, но и штраф.

Об этом в комментарии РБК-Украина рассказал юрист Евгений Булименко, передает Новини.LIVE.

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Почему правила отличаются

Общие требования к владельцам домашних животных определяет украинское законодательство. В частности, хозяева должны заботиться о безопасности людей и других животных, следить за поведением собаки и соблюдать санитарные правила.

А вот конкретные ограничения относительно мест, где можно находиться с животным, устанавливают местные власти. Поэтому то, что разрешено в одном городе, не обязательно будет разрешено в другом.

"В Украине не существует единого нормативного акта, который бы регулировал правила содержания домашних животных", — пояснил Булименко.

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В столице действуют отдельные правила для владельцев собак и кошек. Они определяют места, куда приводить животных нельзя. Речь идет, в частности, о магазинах и кафе, если они не предназначены для посещения с животными, заведениях общественного питания, медицинских учреждениях, учебных и культурных заведениях.

Также с собакой нельзя заходить на детские и спортивные площадки. Существует исключение для собак-поводырей, которые помогают людям с нарушениями зрения.

За собакой нужно следить и во время прогулки

Ограничения касаются не только того, куда хозяин приводит животное. Владелец также несет ответственность за поведение собаки во время пребывания в общественных местах. Животное не должно представлять опасности для людей, других собак или имущества. Владелец должен контролировать ее поведение, соблюдать правила выгула и убирать экскременты.

Отдельные требования касаются поводка и намордника. Закон также предусматривает ответственность за выгул собаки в местах, не предназначенных для этого.

Какой штраф может получить владелец

За нарушение правил содержания собак и кошек предусмотрена статья 154 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Наказать могут, в частности, за содержание животного в месте, где это запрещено правилами, вывод собаки в запрещенное общественное место, выгул без поводка или намордника в случаях, когда они обязательны, а также за неуборку за животным.

За первое нарушение гражданам предусмотрено предупреждение или штраф от 170 до 340 гривен. Если аналогичное нарушение повторяется в течение года, сумма увеличивается до 340–510 гривен.

Если в результате нарушения правил пострадал человек или было повреждено его имущество, штраф для гражданина может составить от 1700 до 3400 гривен. В таком случае животное могут конфисковать.

Ранее Новини.LIVE писали о том, где собакам можно купаться без риска получить штраф. Общего запрета на купание животных в водоемах нет, но местные власти могут устанавливать собственные ограничения. За нарушение правил содержания собак штраф может достигать 510 гривен, а если животное нанесло вред человеку или имуществу — до 3400 гривен.

Также Новини.LIVE рассказывали, когда за кормление бездомных животных могут оштрафовать. Помощь кошкам или собакам не является отдельным нарушением, но ответственность возможна за несоблюдение местных правил благоустройства. Штраф для граждан может достигать 1360 гривен.