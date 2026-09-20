Кошка или собака умерли после лечения: когда ветеринар выплатит компенсацию

Животное в ветеринарной клинике. Фото: Magnific

Если после лечения в ветеринарной клинике домашний питомец умер, в определенных случаях владелец может потребовать компенсацию через суд. Для этого необходимо доказать, что ветеринар оказал услугу ненадлежащим образом и именно из-за этого животному был нанесен ущерб. Речь идет не только о его гибели. Поводом для спора может стать и ухудшение состояния после лечения.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Судебно-юридическую газету.

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Что можно требовать от ветеринара или клиники

Если ветеринар или клиника оказывали услуги за деньги, между сторонами возникают правоотношения по их оказанию. За нарушение обязательств могут обязать компенсировать причиненный ущерб. В зависимости от ситуации можно требовать:

возврат денег за ненадлежащим образом оказанное лечение;

компенсацию расходов на повторное лечение;

возмещение стоимости лекарств;

оплату анализов, обследований и других процедур;

компенсацию иного имущественного ущерба, который можно подтвердить документами.

Если услугу оказал сотрудник ветеринарной клиники, в определенных случаях ответственность за причиненный ущерб может нести именно клиника как поставщик услуг.

Что придется доказать в суде

Владельцу необходимо подтвердить несколько обстоятельств:

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Ветеринар действительно оказывал услуги. Для этого подойдут договор или заявка, чеки и квитанции, ветеринарная карточка, записи об осмотрах, назначения врача и результаты анализов. Ветеринар допустил ошибку. Речь идет, например, о неправильной тактике лечения, назначении препаратов без надлежащих оснований, нарушении порядка проведения процедуры или игнорировании важных обстоятельств, касающихся состояния животного. Подтвердить такие нарушения могут заключения других ветеринаров, медицинские документы и экспертные исследования. Именно эта врачебная ошибка нанесла вред. Самое сложное — доказать причинно-следственную связь. Например, если у животного было тяжелое заболевание, факт его смерти не доказывает вину ветеринара. Поэтому в таких делах особенно важными могут быть заключения независимого ветеринарного специалиста или эксперта.

Можно ли получить компенсацию морального вреда

Гражданский кодекс предусматривает такую возможность в случае нарушения гражданских прав. Размер и основания для компенсации суд оценивает с учетом обстоятельств конкретного дела. Но владельцу необходимо обосновать такое требование и показать, в чем именно заключались его моральные страдания и как они связаны с действиями врача.

Может ли ветеринару грозить тюрьма

Уголовная ответственность возможна только за умышленное жестокое обращение с животным и действия, приведшие к его увечью или гибели. Поэтому за профессиональную ошибку или ненадлежащее оказание ветеринарной услуги вряд ли можно привлечь врача к уголовной ответственности.

Кто должен отвечать за причиненный ущерб

Ответчиком в суде может быть:

сам ветеринар, если он работал самостоятельно;

физическое лицо-предприниматель;

ветеринарная клиника;

другой субъект хозяйствования, который оказывал услугу.

Поэтому перед подачей иска важно выяснить, с кем именно владелец договаривался о лечении и кому он платил за услуги.

Какие документы следует сохранить

Если есть подозрение, что животному был нанесен вред в результате ненадлежащего лечения, не стоит выбрасывать документы после посещения клиники. Владельцу желательно сохранить:

ветеринарный паспорт;

результаты анализов;

заключения врачей;

назначения препаратов;

чеки и счета;

фото и видео состояния животного;

переписка с ветеринаром или клиникой;

документы о дальнейшем лечении в другой клинике.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как позаботиться о домашнем питомце после смерти владельца. Кошка или собака не могут быть наследниками, но в завещании можно передать имущество человеку и обязать его заботиться о животном. В документе стоит прописать условия содержания, а также предусмотреть деньги на корм, лекарства и ветеринарную помощь.

Также Новини.LIVE писали, куда нельзя заходить с собакой. Конкретные ограничения зависят от правил города, а владелец должен следить за поведением животного, поводком и чистотой во время прогулки. За нарушение правил владельцу может грозить штраф до 3400 гривен, а в отдельных случаях — конфискация животного.