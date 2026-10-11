Автосервис повредил машину или затянул ремонт: как водителю получить компенсацию

Ремонт автомобилей на СТО. Фото: УНИАН

Ремонт автомобиля может обернуться для владельца дополнительными расходами. Иногда мастера затягивают сроки, выставляют счета за работы, о которых раньше и речи не было, или возвращают машину с новыми неисправностями. Водителям стоит знать, когда можно требовать устранения недостатков, возврата денег, а в отдельных случаях — еще и компенсацию за каждый день задержки ремонта.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на "Дорожный адвокат".

Реклама

Сколько должна заплатить СТО за задержку

Автосервис должен завершить ремонт в срок, согласованный с владельцем автомобиля. Если мастера затягивают работу, можно требовать возмещения.

Статья 10 закона "О защите прав потребителей" предусматривает пеню в размере 3% от стоимости работ за каждый день просрочки. Например, если ремонт стоит 30 000 гривен, за один день задержки пеня составит 900 гривен. За 20 дней сумма может вырасти до 18 000 гривен.

Однако для этого нужно доказать, когда именно СТО должно было завершить ремонт. Поэтому эти сроки лучше заранее зафиксировать в договоре, заказе или другом документе.

Читайте также:

Может ли СТО требовать деньги за дополнительные работы

Бывает, что водитель оставляет автомобиль для замены одной детали, а во время ремонта мастера обнаруживают другие проблемы. После этого сумма в счете может оказаться значительно больше, чем ожидалось.

Однако СТО обязано согласовывать с клиентом дополнительные работы и их стоимость. Проводить дополнительный ремонт по своему усмотрению, а затем требовать за это деньги, автосервис не может. Если мастера обнаружили новую поломку, они должны уведомить об этом владельца и получить его согласие на дальнейшие работы.

В случае спора водителю помогут договор, заказ на ремонт, переписка с сервисом и другие подтверждения договоренностей.

Что делать, если машину отремонтировали некачественно

Распространенная ситуация — автомобиль забрали с СТО, а неисправность никуда не исчезла. Или после ремонта появились новые проблемы. Поэтому при получении машины стоит сразу проверить ее состояние. Если что-то не так — зафиксировать это до того, как подписывать документы о приеме.

Если же неисправность заметили уже после возврата автомобиля, также необходимо обратиться в СТО. В зависимости от ситуации можно потребовать:

бесплатного устранения недостатков;

уменьшения стоимости ремонта;

возмещения расходов на устранение неисправностей;

возврат денег.

Если автосервис отрицает свою вину, может потребоваться экспертиза, которая установит причину поломки.

Отдельно предусмотрена ответственность за повреждение автомобиля или его деталей во время пребывания на СТО. В этом случае владелец может требовать возмещения причиненного ущерба.

Как водителю защитить свои права

Это гораздо проще сделать, когда на руках есть документы. Ремонт автомобиля можно оформить, в частности, в виде договора, наряда-заказа, накладной или квитанции. В заказе желательно указать перечень работ, их стоимость, сроки выполнения и гарантийные условия.

Также нужно сохранять чеки и документы об установленных запчастях. В случае отказа СТО владелец может обратиться в орган защиты прав потребителей или в суд.

Ранее Новини.LIVE писали о том, кто должен платить за поврежденный автомобиль после падения дерева. Ответственность зависит от того, где росло дерево, кто должен был за ним ухаживать и было ли оно аварийным. Чтобы получить компенсацию, необходимо зафиксировать происшествие, оценить ущерб и доказать ответственность владельца территории или ответственной организации.

Также Новини.LIVE писали, когда можно требовать компенсацию после неудачного лечения домашнего животного. Необходимо доказать ошибку ветеринара и причинную связь между ненадлежащим обслуживанием и ухудшением состояния или гибелью питомца. Для суда важно сохранить ветеринарные документы, чеки, результаты анализов и заключения других специалистов.