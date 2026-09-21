Машину привалило деревом: кто должен компенсировать ремонт и как взыскать убытки

Дерево упало на машину. Фото: Pexels

Падение дерева на автомобиль может за несколько секунд превратить обычную поездку в серьезные расходы. Поврежденные стекла, крыша, капот или кузов требуют немалых средств на ремонт, но не всегда платить за это должен сам владелец машины. Все зависит от того, где росло дерево, в каком оно было состоянии и кто за него отвечает.

Об этом рассказывает Новини.LIVE со ссылкой на Дорожного адвоката.

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Кто отвечает за зеленые насаждения

Если дерево росло на территории, за которую отвечает город, коммунальное предприятие, ОСМД или другая организация, необходимо установить, кто именно должен был следить за его состоянием. Важно доказать не только сам факт падения дерева, но и то, что оно было опасным или за ним ненадлежащим образом ухаживали. Например, дерево могло быть сухим, гнилым, иметь поврежденный ствол, трещины или другие очевидные признаки опасности.

Согласно правилам, материальный ущерб возмещает лицо, которое его причинило. Если ущерб связан с бездействием органа местного самоуправления, закон предусматривает отдельные правила ответственности.

Что делать сразу после падения дерева

Не спешите убирать дерево или перемещать автомобиль, если это не требуется для обеспечения безопасности. Сделайте как можно больше фото и видео с разных ракурсов. На фото и видео следует запечатлеть автомобиль, состояние дерева, место его падения, ствол, корни, повреждения машины и прилегающую территорию.

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Также следует сразу вызвать полицию или другую соответствующую службу, которая сможет оформить факт падения дерева и повреждения автомобиля. Если есть свидетели, стоит записать их контакты. Также полезно найти видео с камер наблюдения, если они находятся поблизости.

Как установить, кому принадлежало дерево

Если дерево находилось на территории города или другого населенного пункта, ответственность может лежать на органе местного самоуправления или предприятии, которому поручено содержание зеленых насаждений. Если дерево росло на частной территории, вопрос может касаться владельца или другого ответственного лица.

Важно также выяснить, были ли ранее обращения по поводу этого дерева, проводились ли его обследования и признавалось ли оно аварийным.

Как оценить ущерб автомобилю

После повреждения автомобиля необходимо определить размер ущерба. Для этого проводится независимая оценка стоимости восстановительного ремонта и других материальных затрат.

Владельцу автомобиля следует сохранить документы о повреждениях и расходах на ремонт. Если автомобиль еще находится на гарантии, целесообразно обратиться в официальный сервис. Полученное заключение и подтвержденные расходы могут стать основанием для определения суммы ущерба.

Заплатит ли страховая

Наличие полиса ОСАГО еще не означает автоматическую выплату в случае падения дерева на автомобиль. Если у владельца есть КАСКО, нужно проверить, предусмотрен ли договором такой страховой случай и какие документы требует страховая компания.

Спасает ли от ответственности сильный ветер

Если дерево было аварийным, имело поврежденные или сухие ветки, а ответственные лица могли это обнаружить во время осмотра, вопрос ответственности может возникнуть даже после сильного ветра. В то же время, если дерево было здоровым, а его падение вызвала непогода, обстоятельства оцениваются отдельно.

Как взыскать убытки через суд

Если добровольно компенсировать ущерб отказываются, владелец автомобиля может обратиться в суд. К иску следует приложить документы о происшествии, фото и видео, заключение о размере ущерба и доказательства, подтверждающие ответственность лица или организации.

Иногда можно требовать компенсацию морального вреда, но такое требование нужно отдельно обосновать. Для обращения в суд важно правильно определить ответчика и собрать доказательства против него.

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