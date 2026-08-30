Соседское дерево возле забора: в каких случаях собственник обязан его убрать

Дерево возле забора. Фото: Pexels

Дерево на соседнем участке может стать причиной серьезного конфликта, если его ветви свисают над вашим двором, корни выходят за пределы участка, а густая крона затеняет огород или дом. В таких ситуациях владелец земли имеет право требовать устранить проблему, а если договориться с соседом не выходит, вопрос можно решать через соответствующие органы или суд.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на издание "На пенсии" .

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Именно так произошло по делу, которое рассмотрел Барышевский районный суд Киевской области. Пенсионерка несколько раз обращалась к соседу с просьбой устранить нарушения, но после этого подала иск.

Из-за чего возник конфликт

Пенсионерка рассказала суду, что на соседнем участке вдоль границы высадили много фруктовых деревьев и кустов. Часть растений была расположена на расстоянии от 0,664 до 3,63 м от забора.

По ее словам, кроны деревьев создавали затенение, ветви свисали на ее территорию, а корни уходили на ее участок. Поэтому, как отмечала женщина, ей было сложнее выращивать собственные растения и пользоваться огородом. Дополнительной проблемой стали листья, которые осенью попадали на ее двор и огород.

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Женщина поначалу пыталась решить вопрос без суда. Она обращалась в Госпродпотребслужбу и Барышевский поселковый совет. Комиссия обследовала земельные участки и установила, что вдоль границ действительно высажены деревья и кустарники с нарушением строительных норм. Владельцу участка рекомендовали устранить нарушения, однако этого сделано не было.

Какое решение принял суд

Суд обязал соседа ликвидировать спорные насаждения. В решении отмечено, что деревья и кустарники были высажены на расстоянии, не отвечавшем требованиям ДБН.

Суд также учел, что растения создавали затенение, их ветви и корни могли заходить на соседнюю территорию, что мешало истцу использовать свою землю по назначению. В то же время, требование о 10 000 гривен морального вреда суд не удовлетворил.

На каком расстоянии можно сажать деревья у границы

В делах суд ссылался на ДБН Б.2.2-12:2019 "Планирование и застройка территорий". По приведенным по делу правилам, расстояние от границы смежного участка для деревьев должно составлять 4-6 метров в зависимости от размера кроны. Для кустов – не менее 1 метра.

Что следует сделать до обращения в суд

Если дерево соседа действительно создает проблему, следует действовать последовательно:

Зафиксировать проблему – сделать фото и видео ветвей, корней, затенений или других последствий. Измерить расстояние от дерева или куста до границы участка. Обратиться к соседу и попытаться договориться об обрезке или удалении насаждений. Обратиться к местным властям, если договориться не удалось, чтобы зафиксировать нарушения. Собрать документы и заключения комиссии, которые могут подтвердить проблему. Если конфликт разрешить мирно не удается, обратиться в суд.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, что делать, если сосед захватил часть вашей земли. Самовольно передвинутый забор не делает чужую территорию собственностью соседа. Владелец может потребовать освободить участок и восстановить его границы, а нарушителю может грозить штраф. Но перед обращением в суд придется подтвердить свои права документами и точными измерениями.

Также Новини.LIVE писали, кому принадлежат деревья у многоэтажек. Если яблоню или вишню посадил один из жителей, это еще не значит, что именно ему принадлежат дерево и плоды. Все зависит от того, кому юридически принадлежит земля под деревом. Так что сосед, который пришел собирать яблоки, не всегда делает это незаконно.