Сусідське дерево біля паркану: у яких випадках власних зобов’язаний його прибрати

Дерево біля паркану. Фото: Pexels

Дерево на сусідній ділянці може стати причиною серйозного конфлікту, якщо його гілки звисають над вашим подвір’ям, коріння виходить за межі ділянки, а густа крона затінює город чи будинок. У таких ситуаціях власник землі має право вимагати усунути проблему, а якщо домовитися із сусідом не виходить, питання можна вирішувати через відповідні органи або суд.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на видання "На пенсії".

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Саме так сталося у справі, яку розглянув Баришівський районний суд Київської області. Пенсіонерка кілька разів зверталася до сусіда з проханням усунути порушення, але після цього подала позов.

Через що виник конфлікт

Пенсіонерка розповіла суду, що на сусідній ділянці вздовж межі висадили багато фруктових дерев і кущів. Частина рослин була розташована на відстані від 0,664 до 3,63 метра від паркану.

За її словами, крони дерев створювали затінення, гілки звисали на її територію, а коріння заходило на її ділянку. Через це, як зазначала жінка, їй було складніше вирощувати власні рослини та користуватися городом. Додатковою проблемою стало листя, яке восени потрапляло на її подвір’я та город.

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Жінка спочатку намагалася вирішити питання без суду. Вона зверталася до Держпродспоживслужби та Баришівської селищної ради. Комісія обстежила земельні ділянки та встановила, що вздовж межі справді висаджені дерева й кущі з порушенням будівельних норм. Власнику ділянки рекомендували усунути порушення, однак цього зроблено не було.

Яке рішення ухвалив суд

Суд зобов’язав сусіда ліквідувати спірні насадження. У рішенні зазначено, що дерева та кущі були висаджені на відстані, що не відповідає вимогам ДБН.

Суд також врахував, що рослини створювали затінення, їхні гілки та коріння могли заходити на сусідню територію, а це заважало позивачці використовувати свою землю за призначенням. Водночас вимогу про 10 000 гривень моральної шкоди суд не задовольнив.

На якій відстані можна садити дерева біля межі

У матеріалах справи суд посилався на ДБН Б.2.2-12:2019 "Планування і забудова територій". За наведеними у справі правилами, відстань від межі суміжної ділянки для дерев має становити 4–6 метрів, залежно від розміру крони. Для кущів — щонайменше 1 метр.

Що варто зробити до звернення до суду

Якщо дерево сусіда справді створює проблему, варто діяти послідовно:

Зафіксувати проблему — зробити фото та відео гілок, коріння, затінення чи інших наслідків. Виміряти відстань від дерева або куща до межі ділянки. Звернутися до сусіда та спробувати домовитися про обрізання або видалення насаджень. Звернутися до місцевої влади, якщо домовитися не вдалося, щоб зафіксувати порушення. Зібрати документи та висновки комісії, які можуть підтвердити проблему. Якщо конфлікт вирішити мирно не вдається — звернутися до суду.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо сусід захопив частину вашої землі. Самовільно пересунутий паркан не робить чужу територію власністю сусіда. Власник може вимагати звільнити ділянку та відновити її межі, а порушнику може загрожувати штраф. Але перед зверненням до суду доведеться підтвердити свої права документами та точними вимірюваннями.

Також Новини.LIVE писали, кому належать дерева біля багатоповерхівок. Якщо яблуню чи вишню посадив один із мешканців, це ще не означає, що саме йому належать дерево та його плоди. Все залежить від того, кому юридично належить земля під деревом. Тож сусід, який прийшов збирати яблука, не завжди робить це незаконно.