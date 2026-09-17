Страхование военных рисков расширили: какие возможности получили предприниматели

Разрушенное торговое помещение после атаки РФ. Фото: УНИАН

Российские атаки все чаще наносят удары не только по критически важной инфраструктуре, но и по предприятиям, складам, логистическим центрам и топливным объектам, что приводит к значительным убыткам и остановке работы бизнеса. Чтобы предприниматели могли быстрее оправиться после ударов, правительство расширило действующую программу страхования военных рисков и упростило условия получения компенсаций.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на премьер-министра Украины Сергея Корецкого.

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Какое имущество можно страховать

Прежде всего, в перечень территорий повышенного риска добавили Киев и Киевскую область. Также расширили перечень имущества, за повреждение или уничтожение которого предприятие может получить компенсацию. В частности, речь идет о:

горючем;

транспорте, используемом для перевозки и хранения топлива;

сельскохозяйственной технике;

грузовых автомобилях;

прицепах.

Увеличили размер максимальной компенсации

Еще одно изменение касается стоимости страхования. Максимальную сумму компенсации страховой премии для одного предприятия увеличивают с 3 до 5 миллионов гривен в год.

Кроме того, программа распространяется на арендованное имущество. Также правительство упрощает требования к договорам страхования, чтобы предпринимателям было легче воспользоваться государственной поддержкой.

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Расширение льготных кредитов для бизнеса

На этой неделе правительство также расширило государственную поддержку крупных предприятий в топливном секторе, логистике, торговле и перерабатывающей промышленности. Льготные кредиты можно будет использовать, в частности, для:

восстановления топливной инфраструктуры;

восстановления складских объектов;

модернизации предприятий перерабатывающей промышленности;

пополнения оборотного капитала предприятий оптовой и розничной торговли.

Государство будет компенсировать 5,5% годовых от базовой ставки банка. Максимальный объем такого финансирования для группы связанных компаний составит 1 миллиард гривен.

Сергей Корецкий пояснил, что правительство принимает эти решения в условиях ограниченных финансовых ресурсов. В то же время поддержка предпринимателей должна помочь бизнесу продолжать работу, сохранять рабочие места и платить налоги.

Ранее Новини.LIVE писали, что в Украине могут изменить ставку НДС для поддержки бизнеса. В Минэкономики обсуждают повышение налога с 20% до 21%, а дополнительные средства планируют направить в страховой фонд. Его могут запустить с 1 января 2027 года, но решение еще разрабатывают и обсуждают.

Также Новини.LIVE рассказывали о компенсации за поврежденное или разрушенное жилье. За поврежденную квартиру можно получить до 350 000 гривен, а за частный дом — до 500 000 на ремонт. Если жилье разрушено, государство может предоставить жилищный сертификат или средства на строительство нового дома, а заявку подают через приложение "Дія".