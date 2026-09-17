Страхування воєнних ризиків розширили: які можливості отримали підприємці

Зруйноване торгове приміщення після атаки РФ. Фото: УНІАН

Російські атаки все частіше б’ють не лише по критичній інфраструктурі, а й по підприємствах, складах, логістичних центрах та паливних об’єктах, що призводить до великих витрат та зупинки роботи бізнесу. Щоб підприємці могли швидше оговтуватися після ударів, уряд розширив чинну програму страхування воєнних ризиків і спростив умови отримання компенсацій.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією прем'єр-міністра України Сергія Корецького.

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Яке майно можна страхувати

Перш за все до переліку територій підвищеного ризику додали Київ та Київську область. Також розширили перелік майна, за пошкодження або знищення якого підприємство може отримати компенсацію. Зокрема, йдеться про:

пальне;

транспорт, який використовують для перевезення та зберігання пального;

сільськогосподарську техніку;

вантажні автомобілі;

причепи.

Збільшили розмір максимальної компенсації

Ще одна зміна стосується вартості страхування. Максимальну суму компенсації страхової премії для одного підприємства збільшують з 3 до 5 мільйонів гривень на рік.

Крім того, програму поширюють на орендоване майно. Також уряд спрощує вимоги до договорів страхування, щоб підприємцям було легше скористатися державною підтримкою.

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Розширення пільгових кредитів для бізнесу

Цього тижня уряд також розширив державну підтримку великих підприємств у паливному секторі, логістиці, торгівлі та переробній промисловості. Пільгові кредити можна буде використовувати, зокрема, для:

відновлення паливної інфраструктури;

відновлення складських об’єктів;

модернізації підприємств переробної промисловості;

поповнення оборотного капіталу підприємств оптової та роздрібної торгівлі.

Держава компенсуватиме 5,5% річних від базової ставки банку. Максимальний обсяг такого фінансування для групи пов’язаних компаній становитиме 1 мільярд гривень.

Сергій Корецький пояснив, що уряд ухвалює ці рішення в умовах обмежених фінансових ресурсів. Водночас підтримка підприємців має допомогти бізнесу продовжувати роботу, зберігати робочі місця та сплачувати податки.

Раніше Новини.LIVE писали, що в Україні можуть змінити ставку ПДВ для підтримки бізнесу. У Мінекономіки обговорюють підвищення податку з 20% до 21%, а додаткові кошти планують спрямувати до страхового фонду. Його можуть запустити з 1 січня 2027 року, але рішення ще розробляють і обговорюють.

Також Новини.LIVE розповідали про компенсацію за пошкоджене або зруйноване житло. За пошкоджену квартиру можна отримати до 350 000 гривень, а за приватний будинок — до 500 000 на ремонт. Якщо житло зруйноване, держава може надати житловий сертифікат або кошти на будівництво нового будинку, а заявку подають через Дію.