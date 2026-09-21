Машину привалило деревом: хто має компенсувати ремонт і як стягнути збитки

Дерево впало на авто. Фото: Pexels

Падіння дерева на автомобіль може за кілька секунд перетворити звичайну поїздку на серйозні витрати. Пошкоджені скло, дах, капот чи кузов потребують чималих коштів на ремонт, але не завжди платити за це має сам власник машини. Усе залежить від того, де росло дерево, у якому воно було стані та хто за нього відповідає.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Дорожнього адвоката.

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Хто відповідає за зелені насадження

Якщо дерево росло на території, за яку відповідає місто, комунальне підприємство, ОСББ чи інша організація, потрібно встановити, хто саме мав стежити за його станом. Важливо довести не лише сам факт падіння дерева, а й те, що воно було небезпечним або за ним неналежно доглядали. Наприклад, дерево могло бути сухим, гнилим, мати пошкоджений стовбур, тріщини чи інші очевидні ознаки небезпеки.

За правилами майнову шкоду виплачує особа, яка її завдала. Якщо збитки пов’язані з бездіяльністю органу місцевого самоврядування, закон передбачає окремі правила відповідальності.

Що робити одразу після падіння дерева

Не поспішайте прибирати дерево або переміщати автомобіль, якщо це не потрібно для безпеки. Зробіть якомога більше фото та відео з різних ракурсів. На фото та відео варто показати автомобіль, стан дерева, місце його падіння, стовбур, коріння, пошкодження машини та навколишню територію.

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Також варто одразу викликати поліцію або іншу відповідну службу, яка зможе оформити факт падіння дерева та пошкодження автомобіля. Якщо є свідки, варто записати їхні контакти. Також корисно знайти відео з камер спостереження, якщо вони є поблизу.

Як встановити, кому належало дерево

Якщо дерево перебувало на території міста або іншого населеного пункту, відповідальність може стосуватися органу місцевого самоврядування чи підприємства, якому доручено утримання зелених насаджень. Якщо дерево росло на приватній території, питання може стосуватися власника або іншої відповідальної особи.

Важливо також з’ясувати, чи були раніше звернення щодо цього дерева, чи проводилися його обстеження та чи визнавалося воно аварійним.

Як оцінити збитки автомобіля

Після пошкодження машини потрібно визначити розмір збитків. Для цього проводять незалежну оцінку вартості відновлювального ремонту та інших матеріальних витрат.

Власнику авто варто зберегти документи про пошкодження та витрати на ремонт. Якщо машина ще перебуває на гарантії, доцільно звернутися до офіційного сервісу. Отриманий висновок і підтверджені витрати можуть стати основою для визначення суми збитків.

Чи заплатить страхова

Наявність поліса ОСЦПВ ще не означає автоматичну виплату через падіння дерева на автомобіль. Якщо власник має КАСКО, потрібно перевірити, чи передбачений договором такий страховий випадок і які документи вимагає страхова компанія.

Чи рятує від відповідальності сильний вітер

Якщо дерево було аварійним, мало пошкоджені або сухі гілки, а відповідальні особи могли це виявити під час огляду, питання відповідальності може виникнути навіть після сильного вітру. Водночас коли дерево було здоровим, а його падіння спричинила негода, обставини оцінюють окремо.

Як стягнути збитки через суд

Якщо добровільно компенсувати збитки відмовляються, власник автомобіля може звернутися до суду. До позову варто додати документи про подію, фото та відео, висновок про розмір збитків і докази, які підтверджують відповідальність особи чи організації.

Іноді можна вимагати компенсацію моральної шкоди, але таку вимогу потрібно окремо обгрунтувати. Для звернення до суду важливо правильно визначити відповідача та зібрати докази проти нього.

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