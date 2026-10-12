Як перевірити дрова перед покупкою: 4 ознаки сирої деревини

Заготівля дров на зиму. Фото: УНІАН

Купуючи дрова на зиму, можна зазнати збитків, якщо замість сухої деревини привезуть вологу. Таке паливо погано розгорається, сильно димить і дає набагато менше тепла. При цьому зовні поліна можуть виглядати цілком придатними для опалення. Є кілька ознак, за якими можна перевірити їхню якість навіть без спеціального приладу.

Про це розповідає Новини.LIVE з посиланням на Kb.pl.

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Як відрізнити сухі дрова від сирих

Вологість деревини напряму впливає на те, наскільки добре вона обігріватиме будинок. Якщо дрова сирі, значна частина тепла витрачається на випаровування води. Через це палива потрібно більше, а в печі та димоході швидше накопичується сажа.

Щоб не переплатити за неякісні дрова, перед купівлею можна скористатися чотирма способами перевірки.

Постукайте полінами одне об одне. Суха деревина зазвичай видає виразний дзвінкий звук, а волога — глухий. Однак результат залежить і від породи дерева, тому краще перевірити дрова ще кількома способами. Порівняйте вагу. Сирі поліна важчі, адже всередині міститься вода. Для перевірки потрібно взяти два приблизно однакові за розміром поліна однієї породи. Якщо одне відчутно важче, воно може бути вологішим. Подивіться на зрізи. У добре підсушених дров торці зазвичай матові, а на поверхні часто видно дрібні тріщини. Вологий блиск і гладенький зріз можуть свідчити про те, що деревина ще сира. Перевірте кору. На сухих полінах вона часто відшаровується, кришиться або легко відпадає. На свіжій деревині кора зазвичай тримається міцніше.

Як не помилитися під час купівлі дров

Якщо замовляєте велику партію палива, перевіряйте поліна з різних частин штабеля. Дрова зверху можуть бути сухішими, ніж ті, що лежать усередині або ближче до землі.

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Зауважимо, що на око все-таки важко правильно визначити вологість деревини. Для того, щоб бути впевненим у покупці, краще використати спеціальний вологомір. Проводьте вимірювання на свіжому розколі, адже поверхня поліна може бути сухою, тоді як усередині ще залишається багато вологи.

Як правильно сушити дрова

Якщо вам все ж таки дісталася волога деревина, не поспішайте кидати її у вогонь. Для печі чи каміна краще використовувати дрова з вологістю нижче 20%, тому спершу їх треба просушити. Заготовляти дрова радять узимку або ранньою весною, розпилювати на поліна завдовжки 40–45 см і розколювати навіть невеликі колоди.

Сушити їх потрібно на підставках у сонячному місці, де добре гуляє вітер, подалі від стін будинку. Висота штабеля має бути до 1,2 метра. Зрозуміти, що дрова підсохли, можна за тріщинами на торцях, меншою вагою та дзвінким звуком під час удару двох полін.

Раніше Новини.LIVE писали, які дрова краще обрати для опалення будинку взимку. Граб, дуб, акація, бук та ясен горять довше й дають більше тепла, тоді як сосна, тополя чи верба швидше прогорають. На ціну також впливає підготовка деревини: у лісництві поліна дешевші, а приватні продавці беруть більше за розпилювання, колоття та доставку.

Також Новини.LIVE розповідали, які дрова можуть стати дешевшою альтернативою дубу, грабу та буку. Варто звернути увагу на горобину. Вона має високу щільність, довго горить і добре утримує жар, тому підходить для печей та камінів. Щоб отримати від неї більше тепла й уникнути зайвого диму, деревину потрібно добре висушити.