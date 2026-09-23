Підготовка до нового опалювального сезону: чому варто звернути увагу на горобину

Дрова. Фото: УНІАН

Зростання цін на дрова перед початком опалювального сезону змушує власників приватних будинків шукати шляхи для заощадження. Тим часом як більшість українців традиційно обирає найдорожчі породи — такі як граб, дуб чи бук, у лісництвах можна знайти значно дешевшу, але не менш якісну альтернативу.

Сайт Новини.LIVE дізнавався всі деталі про деревину, яка зможе замінити найдорожчі види дров.

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Висока щільність та відмінна теплотворність

Замовлення горобини — це розумний спосіб оптимізувати сімейний бюджет перед зимою. Збираючись купувати дрова у місцевому лісництві, обов'язково запитайте про наявність цієї недооціненої породи.

Кількість енергії, яку можна отримати з певного об'єму деревини, безпосередньо залежить від її щільності. Деревина горобини вражаюче тверда, важка та щільна, завдяки чому за своїми характеристиками вона дуже близька до дуба чи бука. Щільна структура дозволяє горобині горіти довго та рівномірно, тривалий час утримуючи жар у печі.

Чистота та безпека для домашнього каміна

За словами польського видання, використання горобини у домашніх печах та камінах має конкретні практичні переваги. Як і інші щільні листяні породи, горобина містить мінімум смол, що зводить до мінімуму іскріння порівняно з хвойними дровами.

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Не менш приємним здивуванням стане те, що під час горіння у каміні ця деревина виділяє легкий, приємний і ненав'язливий запах. Щоб уникнути осідання сажі та смоли, вологість деревини має бути досить низькою. Сира горобина димітиме так само, як і будь-яка інша непідготовлена деревина.

Як правильно підготувати горобину до опалювального сезону

Аби сповна використати тепловий потенціал горобини, дотримуйтеся двох простих правил:

Дрова мають відлежатися у накритому та добре провітрюваному місці орієнтовно від 1,5 до 2 років. Горобина чудово підходить для паливних сумішей. У поєднанні з березою вона полегшує розпалювання, а сама забезпечує довге та стабільне тепловіддавання.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали, як навіть найякісніша деревина може спричинити пожежу. Використання сирої деревини в дров'яній печі чи каміні — це прямий шлях до пожежі в оселі. Дрова вважаються придатними для спалювання лише тоді, коли їхня вологість опускається нижче 20%.

Також Новини.LIVE повідомляли, які дерева краще саджати, щоб в майбутньому заощадити на опаленні. Щороку напередодні зими власникам будинків доводиться рахувати, скільки грошей піде на опалення. Дрова дорожчають, їх потрібно купувати, привозити, складати, а потім ще перейматися, чи вистачить запасу до кінця холодів.