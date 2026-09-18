Заготівля дров на зиму: як правильно сушити деревину перед опалювальним сезоном

Рятувальник ДСНС. Фото: Новини.LIVE

Використання сирої деревини в дров'яній печі чи каміні — це прямий шлях до пожежі в оселі. Дрова вважаються придатними для спалювання лише тоді, коли їхня вологість опускається нижче 20%. Тож навіть якщо ви придбаєте найдорожчу породу твердого палива, але неправильно її підготуєте до використання — неприємностей не уникнути.

Сайт Новини.LIVE дізнавався, як підготувати якісні сухі дрова без ризику пожежі для оселі.

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Як вберегти свою оселю від пожежі

Щоб дрова згорали повністю і не виділяли липкий дьоготь, який може призвети до пожежі, важливо дотримуватися строків та правил обробки. Деревину потрібно заготовляти взимку або ранньою весною, поки не розпочався активний рух соку. Оптимальна довжина має становити 40-45 см, а діаметр — не більше 15 см. Навіть дрібні колоди експерти радять розколювати навпіл.

Штабелі висотою до 1,2 метра будують на брусках у сонячному та вітряному місці, але далі від стін будинку. Верхній шар кладуть корою вгору для захисту від дощу. Експерти наголошують, що твердження про заборону палити сосну через креозот — міф. Помилково димлять будь-які сирі дрова. Зокрема осика чи тополя. Тому сухі хвойні породи цілком придатні для опалення.

Перевірити готовність деревини можна перевірити дуже просто. Сухе поліно має тріщини на торцях, стає легким і при ударі об інше поліно видає дзвінкий тріск, а не глухий стукіт.

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Нехтування правилами сушіння швидко призводить до засмічення опалювальної системи. Експерти виділяють кілька тривожних сигналів, які свідчать про критичне накопичення креозоту.

поява плям сажі на меблях поруч із піччю;

синюватий відтінок диму;

специфічний запах смоли, схожий на асфальт.

Поява цих ознак означає, що піч потребує негайного очищення, адже в подальшому може призвести до пожежі.

З чим ще варто ознайомитись

Нещодавно Новини.LIVE розповідали про посадку дерев, які в майбутньому можуть стати хорошими дровами для опалення оселі. Дрова дорожчають, їх потрібно купувати, привозити, складати, а потім ще перейматися, чи вистачить запасу до кінця холодів. Але є спосіб поступово зменшити такі витрати.

Також Новини.LIVE повідомляли, скільки коштують дерева у державних лісництвах. Напередодні чергового опалювального сезону українці активно закуповують паливну деревину для обігріву своїх осель. Наразі державні лісництва пропонують найвигідніші розцінки на ринку, дозволяючи оформити замовлення прямо з дому через спеціалізований вебпортал.