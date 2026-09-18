Заготовка дров на зиму: как правильно сушить древесину перед отопительным сезоном

Спасатель ГСЧС. Фото: Новини.LIVE

Использование сырой древесины в дровяной печи или камине — это прямой путь к пожару в доме. Дрова считаются пригодными для сжигания только тогда, когда их влажность опускается ниже 20%. Поэтому даже если вы купите самую дорогую породу твёрдого топлива, но неправильно подготовите ее к использованию — неприятностей не избежать.

Сайт Новини.LIVE узнавал, как подготовить качественные сухие дрова без риска пожара в доме.

Реклама

Как уберечь свой дом от пожара

Чтобы дрова сгорали полностью и не выделяли липкий деготь, который может привести к пожару, важно соблюдать сроки и правила обработки. Древесину нужно заготавливать зимой или ранней весной, пока не началось активное движение сока. Оптимальная длина должна составлять 40–45 см, а диаметр — не более 15 см. Даже мелкие поленья эксперты советуют раскалывать пополам.

Штабеля высотой до 1,2 метра укладывают на брусках в солнечном и ветреном месте, но подальше от стен дома. Верхний слой укладывают корой вверх для защиты от дождя. Эксперты подчеркивают, что утверждение о запрете сжигать сосну из-за креозота — миф. Ложно дымят любые сырые дрова. В частности, осина или тополь. Поэтому сухие хвойные породы вполне пригодны для отопления.

Проверить готовность древесины можно очень просто. Сухое полено имеет трещины на торцах, становится лёгким и при ударе о другое полено издаёт звонкий треск, а не глухой стук.

Читайте также:

Как понять, что в дымоходе скопился опасный налет

Пренебрежение правилами сушки быстро приводит к засорению отопительной системы. Эксперты выделяют несколько тревожных сигналов, свидетельствующих о критическом накоплении креозота.

появление пятен сажи на мебели рядом с печью;

синеватый оттенок дыма;

специфический запах смолы, похожий на асфальт.

Появление этих признаков означает, что печь нуждается в немедленной очистке, ведь в дальнейшем это может привести к пожару.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали о посадке деревьев, которые в будущем могут стать хорошими дровами для отопления дома. Дрова дорожают, их нужно покупать, привозить, складывать, а потом еще переживать, хватит ли запаса до конца холодов. Но есть способ постепенно сократить такие расходы.

Также Новини.LIVE сообщали, сколько стоят деревья в государственных лесничествах. В преддверии очередного отопительного сезона украинцы активно закупают топливную древесину для обогрева своих домов. Сейчас государственные лесничества предлагают самые выгодные цены на рынке, позволяя оформить заказ прямо из дома через специализированный веб-портал.