Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Политика Колонки Видео
КомпанииИнвестицииМир туризмаМодаРынок трудаЕвровидениеГрядкаКультРынок недвижимостиВоенная экономикаШтабШоу-бизнес --ТехноМентальное здоровьеЭкономика 2024FashionФинансистГороскопНацотборПередоваяПутешествияПризывЭкономистАвтоТрадицииВалютаПогодаВойнаПолитикаСпортОлимпиадаПсихологияЖизньДом и огородПутеводительВкусРецептыТранспортКино и сериалыМетеоМобилизацияСаморазвитиеСтильДеньги ВСУНедвижимостьЭксклюзивКиевМедцентрХроникиВойскоПромоЗвездыАктуальноИндустрииШоу и звездыМирТЦКЛайфхакиОткрытияДеньгиВоенныйСегодняНаукаСветЕдаWowЖивотныеСадВСУSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartБоксЗдоровьеУкраина АрхивОгоРезервКухняЛайфстайлПраздникиФинансыЛьвовГламурЧМ-2026ЭкономикаЗдоровье +УкраинаТехноНовости дняКулинарияШоу-бизнесАрмияITХарьковОдессаКиноТехнологииДача

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Вкус
Дом и огород
Киев
Кино
Львов
Мобилизация
Мода
Новости дня
Одесса
Открытия
Политика
Праздники
Промо
Спорт
Техно
Транспорт
ТЦК
Финансы
Харьков
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Экономика Самые дешевые дрова для печи: почему стоит выбрать рябину вместо граба

Самые дешевые дрова для печи: почему стоит выбрать рябину вместо граба

Ua ru
23 сентября 2026 14:10
Подготовка к новому отопительному сезону: почему стоит обратить внимание на рябину
Дрова. Фото: УНИАН

Рост цен на дрова перед началом отопительного сезона заставляет владельцев частных домов искать способы сэкономить. В то время как большинство украинцев традиционно выбирает самые дорогие породы — такие как граб, дуб или бук, в лесничествах можно найти значительно более дешевую, но не менее качественную альтернативу.

Сайт Новини.LIVE выяснил все подробности о древесине, которая сможет заменить самые дорогие виды дров.

Реклама

Высокая плотность и отличная теплоотдача

Заказ рябины — это разумный способ оптимизировать семейный бюджет перед зимой. Собираясь покупать дрова в местном лесничестве, обязательно спросите о наличии этой недооцененной породы.

Количество энергии, которое можно получить из определенного объема древесины, напрямую зависит от ее плотности. Древесина рябины поразительно твёрдая, тяжелая и плотная, благодаря чему по своим характеристикам она очень близка к дубу или буку. Плотная структура позволяет рябине гореть долго и равномерно, длительное время удерживая жар в печи.

Чистота и безопасность для домашнего камина

По словам польского издания, использование рябины в домашних печах и каминах имеет конкретные практические преимущества. Как и другие плотные лиственные породы, рябина содержит минимум смол, что сводит к минимуму искрение по сравнению с хвойными дровами.

Читайте также:

Не менее приятным сюрпризом станет то, что при горении в камине эта древесина источает легкий, приятный и ненавязчивый запах. Чтобы избежать осаждения сажи и смолы, влажность древесины должна быть достаточно низкой. Сырая рябина будет дымить так же, как и любая другая неподготовленная древесина.

Как правильно подготовить рябину к отопительному сезону

Чтобы в полной мере использовать тепловой потенциал рябины, придерживайтесь двух простых правил:

  1. Дрова должны отлежать в укрытом и хорошо проветриваемом месте примерно от 1,5 до 2 лет.
  2. Рябина прекрасно подходит для топливных смесей. В сочетании с березой она облегчает розжиг, а сама обеспечивает длительную и стабильную теплоотдачу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как даже самая качественная древесина может стать причиной пожара. Использование сырой древесины в дровяной печи или камине — это прямой путь к пожару в доме. Дрова считаются пригодными для сжигания только тогда, когда их влажность опускается ниже 20%.

Также Новини.LIVE сообщали, какие деревья лучше сажать, чтобы в будущем сэкономить на отоплении. Каждый год в преддверии зимы владельцам домов приходится рассчитывать, сколько денег уйдет на отопление. Дрова дорожают, их нужно покупать, привозить, складывать, а потом еще беспокоиться, хватит ли запаса до конца холодов.

отопительный сезон зима дрова рябина печь твердое топливо
Матвей Кулак - редактор экономических новостей
Автор:
Матвей Кулак

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации