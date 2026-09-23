Подготовка к новому отопительному сезону: почему стоит обратить внимание на рябину

Дрова. Фото: УНИАН

Рост цен на дрова перед началом отопительного сезона заставляет владельцев частных домов искать способы сэкономить. В то время как большинство украинцев традиционно выбирает самые дорогие породы — такие как граб, дуб или бук, в лесничествах можно найти значительно более дешевую, но не менее качественную альтернативу.

Сайт Новини.LIVE выяснил все подробности о древесине, которая сможет заменить самые дорогие виды дров.

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Высокая плотность и отличная теплоотдача

Заказ рябины — это разумный способ оптимизировать семейный бюджет перед зимой. Собираясь покупать дрова в местном лесничестве, обязательно спросите о наличии этой недооцененной породы.

Количество энергии, которое можно получить из определенного объема древесины, напрямую зависит от ее плотности. Древесина рябины поразительно твёрдая, тяжелая и плотная, благодаря чему по своим характеристикам она очень близка к дубу или буку. Плотная структура позволяет рябине гореть долго и равномерно, длительное время удерживая жар в печи.

Чистота и безопасность для домашнего камина

По словам польского издания, использование рябины в домашних печах и каминах имеет конкретные практические преимущества. Как и другие плотные лиственные породы, рябина содержит минимум смол, что сводит к минимуму искрение по сравнению с хвойными дровами.

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Не менее приятным сюрпризом станет то, что при горении в камине эта древесина источает легкий, приятный и ненавязчивый запах. Чтобы избежать осаждения сажи и смолы, влажность древесины должна быть достаточно низкой. Сырая рябина будет дымить так же, как и любая другая неподготовленная древесина.

Как правильно подготовить рябину к отопительному сезону

Чтобы в полной мере использовать тепловой потенциал рябины, придерживайтесь двух простых правил:

Дрова должны отлежать в укрытом и хорошо проветриваемом месте примерно от 1,5 до 2 лет. Рябина прекрасно подходит для топливных смесей. В сочетании с березой она облегчает розжиг, а сама обеспечивает длительную и стабильную теплоотдачу.

С чем еще стоит ознакомиться

Недавно Новини.LIVE рассказывали, как даже самая качественная древесина может стать причиной пожара. Использование сырой древесины в дровяной печи или камине — это прямой путь к пожару в доме. Дрова считаются пригодными для сжигания только тогда, когда их влажность опускается ниже 20%.

Также Новини.LIVE сообщали, какие деревья лучше сажать, чтобы в будущем сэкономить на отоплении. Каждый год в преддверии зимы владельцам домов приходится рассчитывать, сколько денег уйдет на отопление. Дрова дорожают, их нужно покупать, привозить, складывать, а потом еще беспокоиться, хватит ли запаса до конца холодов.