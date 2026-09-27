Які дрова найкраще гріють будинок: що обрати і скільки доведеться заплатити

Дрова. Фото: Pexels

Кожен господар, купуючи дрова на зиму, намагається знайти деревину, яка б добре розгоралася, довго горіла й давала багато тепла. Але різні породи поводяться у печі по-різному, та й ціни на них можуть сильно відрізнятися. Відомо, які дрова варто обрати для опалення будинку та чому вартість кубометра у лісництві й у приватного продавця може різнитися в рази.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Telegraf.

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Які дрова горять найдовше

Головне, на що варто дивитися під час вибору дров, — щільність деревини. Чим вона вища, тим довше поліно горить і тим більше тепла віддає.

До твердих порід належать:

граб — дуже щільна деревина, довго горить і добре тримає жар;

— дуже щільна деревина, довго горить і добре тримає жар; дуб — горить рівно, довго зберігає тепло та залишає хороше вугілля;

— горить рівно, довго зберігає тепло та залишає хороше вугілля; біла акація — має високу теплотворність і довго горить;

— має високу теплотворність і довго горить; бук — дає багато тепла та рівне полум’я;

— дає багато тепла та рівне полум’я; ясен — за характеристиками близький до дуба та бука.

Саме ці породи зазвичай обирають, коли головне — отримати багато тепла й рідше підкидати поліна.

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Чи варто купувати м’які породи

Вони теж підходять для опалення, але горять швидше.

Сосна легко розколюється, швидко розгорається та швидко нагріває піч. Водночас горить менше часу, ніж тверді породи. Вільха дає мало диму та сажі завдяки низькій смолистості. Осика горить майже без сажі й добре підходить для камінів. Тополя швидко розгорається, але так само швидко прогорає. Верба дає багато тепла на короткий час, тому поліна доведеться часто підкидати.

Для постійного опалення будинку зазвичай зручніше брати тверді породи, а м’які можна використовувати для розпалювання або швидкого прогріву.

Сухість дров має значення

Навіть хороша порода деревини дає менше тепла за високої вологості. Частина енергії під час горіння витрачається на випаровування води, тому сирі поліна опалюють гірше.

Свіжозрубана деревина може мати вологість 45–60% і більше. Повітряно-сухі дрова зазвичай мають близько 20–25% вологості, для чого їх тривалий час зберігають під накриттям.

Скільки коштують дрова у 2026 році

Ціна залежить від породи, способу продажу, підготовки деревини та доставки. У державних лісгоспах дрова для населення зазвичай коштують дешевше. Через систему "ДроваЄ" можна замовляти деревину для опалення. Деревину поділяють на три групи залежно від теплотворної здатності:

м'які породи — близько 1200 гривень за кубометр;

хвойні — близько 1300 гривень за кубометр;

твердолистяні — близько 1400 гривень за кубометр.

У приватних продавців ціна значно вища. Наприклад, дуб першої групи може коштувати близько 4200 гривень за кубометр, сосна — близько 3300 гривень, а вільха — близько 3500 гривень.

Чому у лісництві дрова дешевші

У лісництві покупець часто отримує деревину у вигляді колод. Її доведеться самостійно доставити, розпиляти, наколоти та скласти. У приватного ж продавця можна замовити вже підготовлені дрова з доставкою просто до будинку. За таку зручність доводиться платити більше.

При замовленні через державну систему потрібно пройти авторизацію, дочекатися підтвердження замовлення та організувати вивезення деревини. Для населення діє обмеження: одна людина може придбати до 15 кубометрів дров на рік.

Раніше Новини.LIVE писали, як правильно сушити дрова для печі чи каміна. Вологість деревини має бути нижчою за 20%, а самі поліна радять розколювати та складати у сонячному й провітрюваному місці. Сирі дрова можуть спричинити утворення небезпечного нальоту в димарі, тому за піччю потрібно стежити.

Також Новини.LIVE розповідали, які дерева можна вирощувати для майбутньої заготівлі дров. Енергетична верба та гібридна тополя швидко набирають масу, а граб, бук, дуб і ясен дають якісне паливо, але ростуть значно довше. Поєднання швидкорослих і твердих порід допоможе поступово створювати власний запас деревини.