Какие дрова лучше всего обогревают дом: что выбрать и сколько придется заплатить

Дрова. Фото: Pexels

Каждый хозяин, покупая дрова на зиму, старается найти древесину, которая бы хорошо разгоралась, долго горела и давала много тепла. Но разные породы ведут себя в печи по-разному, да и цены на них могут сильно отличаться. Известно, какие дрова стоит выбрать для отопления дома и почему стоимость кубометра в лесничестве и у частного продавца может различаться в разы.

Об этом сообщает Новини.LIVE с ссылкой на Telegraf.

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Какие дрова горят дольше всего

Главное, на что стоит обращать внимание при выборе дров, — плотность древесины. Чем она выше, тем дольше полено горит и тем больше тепла отдает.

К твердым породам относятся:

граб — очень плотная древесина, долго горит и хорошо держит жар;

— очень плотная древесина, долго горит и хорошо держит жар; дуб — горит ровно, долго сохраняет тепло и оставляет хорошую золу;

— горит ровно, долго сохраняет тепло и оставляет хорошую золу; белая акация — обладает высокой теплотворностью и долго горит;

— обладает высокой теплотворностью и долго горит; бук — дает много тепла и ровное пламя;

— дает много тепла и ровное пламя; ясень — по характеристикам близок к дубу и буку.

Именно эти породы обычно выбирают, когда главное — получить много тепла и реже подбрасывать поленья.

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Они тоже подходят для отопления, но горят быстрее.

Сосна легко раскалывается, быстро разгорается и быстро нагревает печь. В то же время горит меньше времени, чем твердые породы. Ольха дает мало дыма и сажи благодаря низкой смолистости. Осина горит почти без сажи и хорошо подходит для каминов. Тополь быстро разгорается, но так же быстро прогорает. Ива дает много тепла в течение короткого времени, поэтому поленья придется часто подбрасывать.

Для постоянного отопления дома обычно удобнее брать твердые породы, а мягкие можно использовать для розжига или быстрого прогрева.

Сухость дров имеет значение

Даже хорошая порода древесины дает меньше тепла при высокой влажности. Часть энергии во время горения тратится на испарение воды, поэтому сырые поленья отапливают хуже.

Свежесрубленная древесина может иметь влажность 45–60 % и более. Воздушно-сухие дрова обычно имеют влажность около 20–25 %, для чего их длительное время хранят под навесом.

Сколько стоят дрова в 2026 году

Цена зависит от породы, способа продажи, подготовки древесины и доставки. В государственных лесхозах дрова для населения обычно стоят дешевле. Через систему "ДроваЄ" можно заказывать древесину для отопления. Древесину делят на три группы в зависимости от теплотворной способности:

мягкие породы — около 1200 гривен за кубометр;

хвойные — около 1300 гривен за кубометр;

лиственные — около 1400 гривен за кубометр.

У частных продавцов цена значительно выше. Например, дуб первой группы может стоить около 4200 гривен за кубометр, сосна — около 3300 гривен, а ольха — около 3500 гривен.

Почему в лесничестве дрова дешевле

В лесничестве покупатель часто получает древесину в виде бревен. Ее придется самостоятельно доставить, распилить, расколоть и сложить. У частного же продавца можно заказать уже подготовленные дрова с доставкой прямо к дому. За такое удобство приходится платить больше.

При заказе через государственную систему нужно пройти авторизацию, дождаться подтверждения заказа и организовать вывоз древесины. Для населения действует ограничение: один человек может приобрести до 15 кубометров дров в год.

Ранее Новини.LIVE писали о том, как правильно сушить дрова для печи или камина. Влажность древесины должна быть ниже 20%, а сами поленья рекомендуется расколоть и складывать в солнечном и проветриваемом месте. Сырые дрова могут привести к образованию опасного налета в дымоходе, поэтому за печью нужно следить.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие деревья можно выращивать для будущей заготовки дров. Энергетическая ива и гибридный тополь быстро набирают массу, а граб, бук, дуб и ясень дают качественное топливо, но растут значительно дольше. Сочетание быстрорастущих и твердых пород поможет постепенно создать собственный запас древесины.