Как проверить дрова перед покупкой: 4 признака сырой древесины

Заготовка дров на зиму. Фото: УНИАН

Покупая дрова на зиму, можно понести убытки, если вместо сухой древесины привезут влажную. Такое топливо плохо разгорается, сильно дымит и дает гораздо меньше тепла. При этом внешне поленья могут выглядеть вполне пригодными для отопления. Есть несколько признаков, по которым можно проверить их качество даже без специального прибора.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Kb.pl.

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Как отличить сухие дрова от сырых

Влажность древесины напрямую влияет на то, насколько хорошо она будет обогревать дом. Если дрова сырые, значительная часть тепла тратится на испарение воды. Из-за этого топлива требуется больше, а в печи и дымоходе быстрее скапливается сажа.

Чтобы не переплатить за некачественные дрова, перед покупкой можно воспользоваться четырьмя способами проверки.

Постучите поленями друг о друга. Сухая древесина обычно издает отчетливый звонкий звук, а влажная — глухой. Однако результат зависит и от породы дерева, поэтому лучше проверить дрова еще несколькими способами. Сравните вес. Сырые поленья тяжелее, ведь внутри содержится вода. Для проверки нужно взять два примерно одинаковых по размеру полена одной породы. Если одно ощутимо тяжелее, оно может быть более влажным. Посмотрите на срезы. У хорошо подсушенных дров торцы обычно матовые, а на поверхности часто видны мелкие трещины. Влажный блеск и гладкий срез могут свидетельствовать о том, что древесина еще сырая. Проверьте кору. На сухих поленьях она часто отслаивается, крошится или легко отпадает. На свежей древесине кора обычно держится крепче.

Как не ошибиться при покупке дров

Если заказываете большую партию топлива, проверяйте поленья из разных частей штабеля. Дрова сверху могут быть суше, чем те, что лежат внутри или ближе к земле.

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Отметим, что на глаз все-таки трудно правильно определить влажность древесины. Чтобы быть уверенным в покупке, лучше воспользоваться специальным влагомером. Проводите измерения на свежем расколе, ведь поверхность полена может быть сухой, тогда как внутри еще остается много влаги.

Как правильно сушить дрова

Если вам все же досталась влажная древесина, не спешите бросать ее в огонь. Для печи или камина лучше использовать дрова с влажностью ниже 20%, поэтому сначала их нужно просушить. Заготавливать дрова рекомендуется зимой или ранней весной, распиливать на поленья длиной 40–45 см и раскалывать даже небольшие бревна.

Сушить их нужно на подставках в солнечном месте, где хорошо дует ветер, подальше от стен дома. Высота штабеля должна составлять до 1,2 метра. Понять, что дрова подсохли, можно по трещинам на торцах, меньшему весу и звонкому звуку при ударе двух поленьев.

Ранее Новини.LIVE писали, какие дрова лучше выбрать для отопления дома зимой. Граб, дуб, акация, бук и ясень горят дольше и дают больше тепла, тогда как сосна, тополь или ива прогорают быстрее. На цену также влияет подготовка древесины: в лесничестве поленья дешевле, а частные продавцы берут больше за распиловку, колку и доставку.

Также Новини.LIVE рассказывали, какие дрова могут стать более дешевой альтернативой дубу, грабу и буку. Стоит обратить внимание на рябину. Она имеет высокую плотность, долго горит и хорошо удерживает жар, поэтому подходит для печей и каминов. Чтобы получить от нее больше тепла и избежать лишнего дыма, древесину нужно хорошо высушить.