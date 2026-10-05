Можно ли собирать ветки после обрезки деревьев: что об этом говорит закон

Коммунальщики обрезают ветки. Фото: УНИАН

После обрезки деревьев во дворах, парках и у дорог часто остаются кучи веток. Для кого-то это просто мусор, а для владельцев домов с печным отоплением — готовые дрова. Но прежде чем забирать такую древесину домой, стоит разобраться, кому она принадлежит и что с ней должны делать коммунальщики.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Закон Украины "Об управлении отходами".

Реклама

Кому принадлежат ветки после обрезки деревьев

С октября по апрель в городах и селах проверяют состояние зеленых насаждений и обрезают деревья. Сухие и аварийные деревья, которые могут представлять угрозу для людей или зданий, удаляют. Решение об этом принимает городской, поселковый или сельский совет на основании акта комиссионного обследования.

Спиленные ветки являются коммунальной собственностью. Согласно Правилам содержания зеленых насаждений, их принимают на учет. Пригодную древесину могут использовать для нужд учреждения или продать по рыночной цене. Полученные деньги направляются балансодержателю на покрытие расходов, а ветки и другую древесину, которая уже непригодна для использования, утилизируют.

Можно ли забрать ветки на дрова

В законе нет отдельного запрета на то, чтобы люди собирали ветки, которые коммунальщики обрезали и оставили после работ. Так же нет штрафа или уголовной ответственности за это.

Читайте также:

Но если ветки просто ждут, пока их заберут коммунальщики, у них все еще есть владелец. Их могут планировать вывезти, использовать для хозяйственных нужд или продать.

Кодекс Украины об административных правонарушениях предусматривает ответственность за мелкое хищение чужого имущества, в частности путем присвоения. Поэтому сначала лучше спросить у коммунального предприятия или местного совета, можно ли забрать именно эту кучу веток.

Ранее Новини.LIVE писали, что в лесу можно собирать дрова без разрешения. С земли разрешено брать сухие ветки, хвою, листья и кору, а для поваленных деревьев и сухостоя требуются соответствующие документы. Самовольная вырубка деревьев может обернуться штрафом, а для законной заготовки древесины нужно обратиться в лесохозяйственную организацию и получить лесорубный билет.

Также Новини.LIVE рассказывали, как выбрать дрова, чтобы они хорошо отапливали дом. Влажные поленья дают меньше тепла, сильнее дымят и могут вызывать накопление сажи в дымоходе. Перед покупкой стоит проверить влажность древесины, а для хранения обеспечить защиту от осадков и свободную циркуляцию воздуха.