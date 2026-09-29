Лучшие дрова для зимних холодов: какие поленья долго горят и лучше всего сохраняют тепло

Топор на фоне дров. Фото: Magnific

С приближением зимы хозяева частных домов запасаются дровами. Но прежде чем покупать древесину, стоит убедиться, что она хорошо высушена. От влажности зависит, насколько хорошо дрова будут гореть, сколько тепла дадут и сколько дыма образуется. Недосушенная древесина дает меньше тепла и может сильнее дымить.

Как правильно запастись дровами, рассказывает Новини.LIVE.

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Какие дрова лучше обогревают дом

Если сравнивать одинаковую массу хорошо высушенной древесины, разница между породами по теплотворности незначительна — около 4,2 кВт·ч. А вот при покупке дров кубометрами важно учитывать их плотность. Твердая древесина плотнее, поэтому в одном кубометре ее будет больше по массе.

Также стоит учесть, что тополь и сосна имеют меньшую плотность. Из-за этого одинаковый по объему запас такой древесины может дать меньше тепла.

Почему сырые дрова горят хуже

Влажность — один из главных показателей качества дров. Воздушно-сухая древесина обычно имеет влажность около 10–15%.

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Когда влажные поленья горят, часть энергии тратится на испарение воды. Из-за этого на само отопление остается меньше тепла. Кроме того, недосушенные дрова могут гореть хуже и давать больше дыма и сажи. Это также способствует накоплению отложений в дымоходе.

Сколько времени должны сохнуть дрова

Чтобы дрова нормально просохли, их лучше сначала расколоть, а затем оставить в сухом и хорошо проветриваемом месте. Время сушки зависит от породы, размера поленьев и условий хранения. Но лучше всего подождать один-два года.

Главное — не складывать свежие дрова в плотную герметичную кучу. Воздух должен свободно проходить между поленьями.

Как правильно хранить дрова

Дрова нужно защитить от дождя и снега, но при этом обеспечить доступ воздуха. Не стоит накрывать всю кучу так, чтобы внутри скапливалась влага. Также лучше не складывать поленья прямо на землю — между землей и дровами желательно оставить зазор для вентиляции.

Как проверить дрова перед покупкой

Если продавец говорит, что древесина сухая, лучше проверить это, а не полагаться только на слова. Для этого можно использовать влагомер для древесины. Особенно это важно, если вы покупаете большую партию дров на весь сезон.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую более дешевую древесину можно выбрать вместо дорогих дров. Рябина имеет высокую плотность, долго горит и хорошо удерживает жар в печи или камине. Чтобы получить от нее больше тепла и меньше дыма, дрова нужно хорошо высушить и хранить в проветриваемом месте.

Также Новини.LIVE писали, какие деревья можно выращивать для будущей заготовки дров. Энергетическая ива и гибридный тополь быстро набирают массу, а граб, бук, дуб и ясень дают качественное топливо, но растут значительно дольше. Сочетание быстрорастущих и твердых пород поможет постепенно создавать собственный запас древесины.